Chi è Lucio Presta, che cosa è successo con Heather Parisi?

Lucio Presta: Agente dei VIP in Italia

Lucio Presta è un agente di spettacolo e produttore italiano noto per la sua gestione di alcune delle figure più rilevanti della televisione italiana. Nato a Cosenza nel 1960, Presta ha iniziato la sua carriera come ballerino e ha preso parte a diverse trasmissioni televisive. È stato scoperto dalla ballerina e coreografa italiana Flora Torrigiani e ha lavorato per cinque edizioni del varietà Fantastico e ha anche collaborato con Renato Zero.

Nel corso degli anni, Presta ha fondato l’Agenzia di spettacolo Arcolbaleno Tre a Roma, che rappresenta alcune delle figure più note della televisione italiana, tra cui Gianni Morandi, Amadeus, la Clerici, Benigni, la Cuccarini e Stefano De Martino. Presta è anche produttore di spettacoli e co-produttore dei Festival di Sanremo, che sono stati condotti da Bonolis, Clerici, Morandi e Amadeus.

Nel 2016, Presta si è candidato come sindaco del suo paese natale, Cosenza, ma ha ritirato la sua candidatura a causa di problemi familiari. Nel 2017, ha ottenuto la cittadinanza onoraria di Praia a Mare. Presta è sposato con la nota conduttrice televisiva Paola Perego dal 2011, dopo circa dieci anni di fidanzamento.

Patrimonio e Scandalo

Inizialmente, l’Arcolbaleno Tre aveva un capitale diviso tra più soci, ma nel 2021 i soci Tiribello e Ugonelli hanno ceduto le loro quote ai Presta, che Lucio ha affidato ai suoi figli. Anche Paola Perego ha diviso il suo 20% ai suoi figli, Giulia e Riccardo Carnevale.

Nel 2021, Lucio Presta, suo figlio Niccoló e l’ex leader di Italia Viva Matteo Renzi sono stati coinvolti in uno scandalo finanziario che li vedeva indagati per falsa fatturazione e finanziamento illecito per un totale di 700.000 euro. La sede dell’agenzia, la casa di Presta, del figlio e quella di una delle collaboratrici dell’agenzia sono state sottoposte a controlli dalla Guardia di Finanza.