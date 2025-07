A Fiumicino si registra un nuovo incendio che ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria e gravi disagi al servizio treni

Un incendio ha causato gravi disagi alla circolazione ferroviaria tra Ponte Galeria e Fiumicino. L’incendio, divampato nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio 2025, ha interessato la vegetazione e le sterpaglie nei pressi di Parco Leonardo, non lontano dai binari. Le fiamme, visibili da lontano, hanno causato la sospensione della circolazione ferroviaria.





Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertata anche la Protezione Civile di Fiumicino. Trenitalia ha comunicato la sospensione della circolazione tra Ponte Galeria e Fiumicino per un intervento dei Vigili del Fuoco, con possibili ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Regionali. Si consiglia di consultare l’andamento dei treni nell’apposita sezione.

Le testimonianze dei passeggeri riportano una situazione di stallo e mancanza di informazioni. Mentre alcuni viaggiatori attendono in banchina, altri si trovano a bordo del treno senza sapere cosa stia accadendo.

Un utente sui social network, in attesa a Trastevere, riferisce di un incendio a Parco Leonardo e descrive la situazione come insostenibile. “Siamo chiusi nel treno. Forse verrà cancellato, ci rimandano indietro, non si sa. Noi siamo ancora fermi qui, si sentono le sirene, sono stanca e nessuno ci dice niente. Siamo fermi qui dentro alla Fiera di Roma”.