Scomparsa di Natalia Adamco a Castelfranco Veneto

Natalia Adamco, 14 anni, è scomparsa da Castelfranco Veneto nella mattinata del 7 luglio. La ragazza, alta 168 cm, di corporatura robusta, con capelli biondi e occhi azzurri, al momento dell’allontanamento indossava un abito blu e scarpe Puma bianche. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare il 112.





Cresce l’apprensione a Castelfranco Veneto per la scomparsa di Natalia Adamco, una ragazza di soli 14 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina del 7 luglio. La giovane si è allontanata dalla sua abitazione senza lasciare alcun messaggio o indizio utile a comprendere le sue intenzioni, facendo perdere completamente le tracce.

A denunciare la scomparsa è stata la famiglia, rivolgendosi immediatamente ai Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto, che hanno attivato le ricerche e diffuso l’identikit della minore. Natalia è alta circa 168 centimetri, ha una corporatura robusta, lunghi capelli biondi, occhi azzurri e una carnagione chiara e rosea. Al momento dell’allontanamento da casa indossava un vestito blu e un paio di scarpe ginniche bianche della marca Puma.

Le forze dell’ordine stanno lavorando intensamente per raccogliere ogni possibile elemento utile al suo ritrovamento, ma al momento non ci sarebbero segnalazioni certe. Non si esclude alcuna pista: si valuta l’ipotesi di un allontanamento volontario, ma resta aperta anche la possibilità che la ragazza possa essersi trovata in difficoltà o essere stata coinvolta in situazioni impreviste.

Natalia è residente a Castelfranco Veneto, nel cuore della Marca trevigiana, e la sua scomparsa ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, che si è immediatamente mobilitata condividendo l’avviso sui social network e tra i contatti, nella speranza di ricevere indicazioni utili.

L’appello dei Carabinieri è rivolto a chiunque possa averla vista o sia in grado di fornire informazioni utili al buon esito delle ricerche. In caso di avvistamenti o segnalazioni, si prega di contattare immediatamente il numero d’emergenza 112.

Contestualmente, le ricerche proseguono su più fronti: le pattuglie stanno monitorando le zone limitrofe all’abitazione e i luoghi che la ragazza potrebbe frequentare, mentre sono al vaglio anche eventuali contatti e movimenti registrati nei giorni precedenti la scomparsa. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha condiviso l’appello su Facebook, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di persone.

Chiunque abbia visto Natalia o abbia notato movimenti sospetti nella mattinata del 7 luglio è invitato a farsi avanti. Ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi decisivo per la sua individuazione.