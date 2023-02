Chi è Luisa Ranieri? Età, altezza, figli, genitori, marito, matrimonio e tutto su di lei

Conoscete l’apprezzata attrice Luisa Ranieri, protagonista della popolare fiction Lolita Lobosco e moglie dell’attore Luca Zingaretti? La signora Ranieri parteciperà al programma di Amadeus in occasione della finale di Sanremo 2023, dove fornirà alcune informazioni sull’ultima puntata della serie. Vediamo nel dettaglio il background dell’artista napoletana: età, figli, famiglia e carriera.

Luisa Ranieri è un personaggio famoso di cui si parla molto di età, altezza, figli, genitori e matrimonio.

Luisa Ranieri è nata il 16 dicembre 1973 a Napoli ed è cresciuta nella zona del Vomero insieme ai suoi genitori. In giovane età i genitori decidono di separarsi, un’esperienza che avrà un impatto duraturo sull’attrice. In seguito, la madre ha trovato l’amore con un altro compagno, mentre il padre, con cui la Ranieri ha avuto un rapporto limitato, è morto quando lei aveva 24 anni.

Dopo aver conseguito il diploma di operatore turistico, Luisa Ranieri decide di laurearsi in legge. Tuttavia, il suo carattere emotivo la metteva in difficoltà con gli esami. Un’amica le consiglia di frequentare un corso di recitazione per aiutarla ad andare avanti e ben presto capisce che è la sua vera passione. Ha fatto rapidamente le valigie e si è trasferita nella capitale per intraprendere la carriera di attrice.

La carriera

Nel 2004, Luisa Ranieri ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, apparendo nel famoso spot della Nestea. La sua memorabile frase “Anto’, fa caldo!” è ancora ricordata da molti. Segue la prima esperienza nel mondo del cinema, quando viene scritturata da Leonardo Pieraccioni nel film Il principe e il pirata. Questo segnò l’inizio di una carriera di successo, poiché nello stesso anno fu scelta da Antonioni per apparire nel film Eros.

Nel 2005 debutta in televisione con Adriano Celentano in Rockpolitik, in onda su Rai 1. Nel 2007 torna sul grande schermo con Sotto mentite spoglie di Vincenzo Salemme. Due anni dopo, recita accanto ad Abatantuono, Marcoré, De Luigi e Lo Cascio in Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati.

Luisa Ranieri è molto richiesta e si divide tra televisione e cinema. Ha recitato in numerose miniserie televisive di successo, come Cefalonia, Callas e Onassis, O’professore e Amiche mie. Non ha inoltre abbandonato il teatro, sua passione iniziale. L’artista napoletana è attualmente in tournée in Italia con lo spettacolo L’oro di Napoli.

È attiva nel settore dal 2012, quando ha condotto il programma di Rai 3 Amore criminale, e nel 2014 è stata la madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2021 è stata scritturata da Paolo Sorrentino come protagonista del film candidato all’Oscar Era la mano di Dio.

Matrimonio e figli

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno una relazione dal 2005, diventando una delle coppie più note e stabili del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti sul set della serie televisiva Cephalonia e si sono sposati nel 2012 con una cerimonia civile al Castello di Donna Fugata di Ragusa, in Sicilia. La coppia ha due figlie, Emma e Bianca, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2015. È interessante notare che Luisa non è imparentata con il cantante Massimo Ranieri, ma è la cognata del politico Nicola Zingaretti.