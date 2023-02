Chi è Manuel Agnelli? Età, altezza, peso, moglie e figlia

Gli Afterhours sono la crème de la crème della musica italiana. Le loro melodie sono così accattivanti che non si può fare a meno di rimanere affascinati dai loro testi profondi e stimolanti. Questa leggendaria band, insieme ai Marlene Kuntz, ha fatto un enorme successo negli anni ’90. Ancora oggi, la voce di Manuel Agnelli riecheggia nelle case, nei negozi e negli auricolari degli italiani e non solo: è come se fosse ovunque!

Ma chi è questo misterioso Manuel Agnelli? I suoi segreti rimangono chiusi nel suo cuore, ma tutti sappiamo che ha un’anima piena di emozioni e una testa piena di conoscenze musicali. Ha messo a frutto queste conoscenze come giudice di X Factor, mostrando il suo lato più tenero e persino un po’ di istinto paterno nei confronti dei concorrenti. Chi l’avrebbe mai detto che il frontman degli Afterhours fosse in grado di farlo?

La vita privata di Manuel Agnelli è come una versione reale di una commedia romantica: è in giro da qualche anno, è alto e bello, mantiene un fisico curato, è sposato con una moglie fantastica e ha una bellissima figlia di nome Emma!

Manuel Agnelli, nato il 13 marzo 1966 sotto il segno dei Pesci, è alto 181 centimetri e pesa ben 80 chili. La sua carriera musicale è durata ben 31 anni e ha regalato ai suoi fan 11 album. Già da giovane era un vero e proprio fashionista, tingeva i propri vestiti e cercava di schiarirli con la birra! Oggi, invece, è la sua compagna a occuparsi di tutte le sue scelte sartoriali, come lui stesso ha ammesso.

Francesca Risi sta con Manuel Agnelli da oltre quindici anni ed entrambi sono allergici alla noia! Hanno una figlia, Emma, che è il fiore all’occhiello del padre, nata nel 2009. Non è chiaro se la coppia sia effettivamente sposata o meno, ma una cosa è certa: sono totalmente innamorati! Francesca ha persino aiutato Manuel in alcuni dei suoi progetti musicali: che coppia di potere!

È stato amore a prima vista in una libreria di Milano! Manuel Agnelli rimase colpito dal momento in cui posò lo sguardo su Francesca Risi. Lei non sapeva che lui non era un architetto, ma un musicista! Anche se era un po’ gelosa, ha avuto l’intelligenza di accettarlo per quello che è. Oggi Francesca è mamma, casalinga e stilista, e ha anche una grande abilità nell’arredamento! Ah, l’amore è nell’aria!

Manuel Agnelli ama fare il mentore a X Factor! Poco prima dell’inizio della stagione 2020, ha dichiarato a Vanity Fair: “(…) questi concorrenti sono pronti a mostrarci uno spaccato della loro vita privata. È bello essere coraggiosi ed essere se stessi, anche se si riceve un no. (…) Quest’anno ci aspetta una bella sorpresa con quattro personalità uniche. È così stimolante e creativo guardarli discutere e confrontarsi. Siamo diventati quasi ossessionati dalla ricerca di nuovi talenti, ma credo che la cosa più importante sia dare voce alla musica, che i ragazzi vincano o meno”.

La gente si pone sempre la grande domanda: Manuel Agnelli è imparentato con la famosa famiglia Agnelli di Torino? La risposta è un secco no, ma questo non ha impedito a Internet di essere inondato di ricerche su “Manuel Agnelli parente”!