Chi è Manuel Persico: l’uomo dietro al titolo di “ex marito di Michela Murgia”

L’attenzione mediatica ha spesso reso famosi gli individui per le loro relazioni, ma chi è veramente Manuel Persico, l’ex consorte della defunta scrittrice Michela Murgia?

Un po’ di storia su Manuel Persico

Dati generali

Nato nel 1984, Manuel Persico proviene dalla città di Bergamo e ha condiviso una significativa fase della sua vita con Michela Murgia. Il matrimonio tra i due si è esteso dal 2010 al 2014. Anche se non hanno avuto figli, il loro legame rappresenta un capitolo nell’intrigante storia d’amore di Michela.

La fine della loro storia

La separazione è stata avvolta da un velo di mistero, ma Michela ha offerto una breve visione delle sue opinioni sul matrimonio in una dichiarazione:

“Non ho mai creduto nella coppia, l’ho sempre considerata una relazione insufficiente. Lasciai un uomo dopo che mi disse che sognava di invecchiare con me in Svizzera in una villa sul lago. Una prospettiva tremenda.”

In seguito, Michela ha abbracciato una queer family, sfidando le convenzioni tradizionali e riconoscendo un diverso tipo di legame.

Alla scoperta delle passioni di Manuel

Una carriera nel design

Manuel Persico non è solo conosciuto per essere l’ex marito di Michela Murgia; è un designer di talento, con una particolare passione per l’arte.

Tra hobby e arte: la fotografia

Il suo amore per la fotografia emerge chiaramente attraverso i suoi scatti. Manuel ama immortalare:

La bellezza della natura

L’innocenza e la magnificenza degli animali

Se vuoi approfondire il suo talento fotografico, visita il suo profilo Instagram per immergerti in una fusione tra arte e realtà.

In conclusione, Manuel Persico è molto più che un titolo. È un individuo talentuoso con una storia unica e passioni profonde. Esplorare la sua vita al di fuori del suo legame con Michela offre una visione più completa di chi sia veramente.