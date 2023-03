Chi è Manuela Villa? Età, carriera, canzoni, chi è il marito, figlio, libro, oggi, foto e Instagram

Tra gli intervenuti nella puntata ci sarà anche Manuela Villa. Sarà un’opportunità per conoscerla più da vicino e scoprire di più, oltre alla sua carriera professionale, anche sulla sua vita personale. Nel frattempo, cerchiamo di saperne di più su di lei.

Dai primi passi al trionfo di Manuela Villa

Manuela Villa è nata a Roma il 7 febbraio 1966 ed è una celebre cantante e scrittrice, figlia del cantante Claudio Villa e della soubrette e ballerina Noemi Garofalo. Manuela ha iniziato a studiare canto e pianoforte fin da giovane, debuttando nel mondo dello spettacolo nel 1990 durante Piacere Raiuno, interpretando due canzoni rese famose dal padre: Granada e Un amore così grande. Frequentemente presente nei programmi televisivi, nel 1994 ha partecipato al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia. Da lì, ha collezionato un successo dopo l’altro e ha cantato in mondovisione da Piazza San Pietro The tree of Faith and Peace per celebrare il 50° anno di sacerdozio di Papa Giovanni Paolo II.

Brani e apparizioni televisive

Manuela Villa non si è limitata al mondo della musica. Nel 2007, infatti, ha partecipato e vinto la quinta edizione del reality L’Isola dei Famosi. Tuttavia, la musica rimane la sua più grande passione: continua a lavorare anche in teatro, ha preso parte a diverse commedie e nel 2021 ha pubblicato un romanzo intitolato L’alimentatore.

Il volume con Annalisa Minetti

Il 25 novembre 2022 è stato pubblicato il romanzo L’ultimo carosello, scritto insieme ad Annalisa Minetti ed edito da Armando Curcio Editore. La data è stata scelta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, poiché il romanzo racconta la storia di sei donne.

Il legame con il padre, il marito

Manuela Villa ha conosciuto il padre a 15 anni, perché nel frattempo Claudio Villa si era sposato e aveva avuto altre due figlie. Il celebre cantante aveva rifiutato il riconoscimento legale, che Manuela e il fratello Claudio Junior avevano richiesto negli anni ’80. La causa è durata ben 21 anni. Manuela nel 1999 ha sposato Mirco Narducci, ma i due si sono separati nel 2005. Dal loro matrimonio è nato il figlio Jacopo.

Manuela Villa scommette tutto su Instagram

Molto popolare su Instagram. Con il suo account ufficiale @manuelavillaofficial vanta oltre 21mila seguaci.