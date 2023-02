Chi è Mara Sattei? Età, vita privata, fidanzato e Instagram

Mara Sattei è un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. È una cantante appassionata con una voce potente. Conosciamola meglio! Sappiamo tutto quello che c’è da sapere su Mara Sattei, ex allieva di Amici. Età, altezza, vita privata, album e Instagram.

Chi è Mara Sattei

Nome d’arte: Mara Sattei

Vero nome: Sara Mattei

Luogo di nascita: Roma

Età: 27 anni

Altezza: 5 piedi e 7 pollici

Peso: informazioni non disponibili

Segno zodiacale: Toro

Professione: cantante

Fidanzato: informazioni non disponibili

Profilo Instagram: @mara.sattei

Chi è? Mara Sattei, ex allieva della scuola di Amici, è una cantante nata il 28 aprile 1996. Oggi ha 27 anni. Se vi stavate chiedendo dove è nata, la risposta è Roma. Il suo vero nome, inoltre, è Sara Mattei.

Vi siete mai chiesti come si chiama la sorella di DA (o Tha) Supreme? Sicuramente anche voi sarete curiosi di conoscere la sua famiglia, visto che sappiamo che ha un fratello, Davide, noto al grande pubblico con il nome d’arte DA (o Tha) Supreme. Infatti, spesso collaborano insieme nei loro progetti.

Della sua infanzia sappiamo di più grazie a un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni in vista del suo primo album. All’età di 5 anni nasce la sua passione per la musica.

Prima di diventare una cantante, ha lavorato come babysitter a Londra. Tuttavia, ha sempre avuto una passione per la musica e ha deciso di intraprenderla come carriera. Ha cambiato nome per riflettere meglio la sua nuova identità di cantante e ha dichiarato a Vanity Fair:

Sono nata da un gioco di parole su Facebook anni fa, perché volevo creare un profilo privato in cui aggiungere solo gli amici più stretti. Alcuni di loro hanno iniziato a chiamarmi Mara per scherzo.

Ho preferito Mara a Sara perché mi piaceva di più il nome. È un nome classico e antico e mi ci posso immedesimare.

Prima di scoprire ulteriori dettagli sulla carriera di Mara Sattei, facciamo una breve deviazione per conoscere meglio la sua vita privata…

Mara Sattei è una delle più papabili nubili del mondo – ma ha un fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Mara Sattei? Dei suoi genitori non abbiamo informazioni, ma sappiamo che suo fratello è Davide Mattei, in arte Tha Supreme.

Quello che molti si chiedono è se abbia o meno un fidanzato. Al momento non si sa. Anche sul suo profilo Instagram non si riesce a capire questa informazione.

Possiamo solo supporre che Mara Sattei sia single, dal momento che non ha mai avuto una relazione ufficiale di cui siamo a conoscenza. Si è parlato di un suo flirt con Marracash, ma nulla è stato confermato.

Dove possiamo seguire Mara Sattei sui social media? La cantante sembra avere un profilo su quasi tutte le principali piattaforme del momento. La troviamo infatti su Twitter, costantemente aggiornato.

Non la vediamo su Facebook. C’è solo una pagina fan con l’ultimo post che risale al 2017. Ma su Instagram ha oltre 333.000 follower.

La vediamo scattare selfie durante le esibizioni o in scatti più professionali, ma non sappiamo nulla della sua vita privata. Se vogliamo ascoltare le sue canzoni, possiamo andare sul suo canale YouTube.

Passiamo ora alla sua carriera in dettaglio….

La carriera

Che genere fa Mara Sattei? Le sue canzoni sono principalmente pop. Prima abbiamo detto che la sua passione è nata da bambina. A 15 anni ha aperto il suo canale YouTube dove si esibiva con canzoni di Drake. “Ho sperimentato molto: hip hop, urban e ascoltavo molto rap”.

Fin da piccola collabora con la Columbia Records e nel 2014 ha partecipato al talent show di Maria De Filippi, Amici. Ma nel 2020 ha fatto il botto quando si è esibita a X Factor con il brano Swings.

Nel 2021 esce il suo primo album, Universo. Il disco contiene 14 brani in totale, tra cui molti duetti inediti. Ad esempio, c’è quello con Carl Brave in “Tetris”, con Tedue in “Blu intenso”, con Giorgia in “Parentesi”, con Gazzelle in “Occhi stelle” e con Tha Supreme in “0 rischi nel love”.

Non vediamo l'ora di vedere Mara Sattei esibirsi presto in un concerto con le sue nuove canzoni.

Amici 13

Mara Sattei è ad Amici da molti anni. Molti la ricorderanno quando nel 2014 tentò la scalata al successo nel talent. L’edizione in questione fu vinta da Deborah Iurato, ma la cantante arrivò al Serale.

Quell’anno i ragazzi furono divisi in squadre e la sua era la “Squadra Blu”, capitanata da Miguel Bosé. Durante la seconda puntata, però, il suo sogno si interruppe. Non per una squalifica, ma perché venne eliminata da Amici 13.

Nel 2021 è tornata ad Amici per presentare Universo, il suo album di debutto. È appassionata della sua musica e ama esibirsi per i suoi fan.