Chi è Marco Cucolo fidanzato di Lory del Santo

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno fatto molto discutere nell’ambito della televisione italiana dopo la loro apparizione all’Isola dei Famosi lo scorso anno.

La coppia è stata legata per un periodo di tempo considerevole e il loro legame sembrava indistruttibile; tuttavia, da quando hanno partecipato al reality show di Canale 5, qualcosa è cambiato.

Scopriamo chi è Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo, e qual è la sua occupazione.

Qual è l’età, la vita privata e la carriera del fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo?

Marco Cucolo, classe 1992, si è imposto all’attenzione dei media per la sua relazione con la celebrità Lory Del Santo.

La loro relazione è stata oggetto di molte discussioni a causa del notevole divario di età che li separa.

L’uomo in questione ha 34 anni, circa la metà dell’età della sua compagna.

Dopo una relazione durata nove anni, la coppia ha annunciato la separazione durante la loro ultima apparizione televisiva a L’Isola dei Famosi.

Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio 1992 e risiede a Milano, dove ha intrapreso la carriera di modello e produttore video.

Marco Cucolo e Lory Del Santo si sono legati attraverso i social media, dove l’attraente napoletano ha iniziato la relazione inviandole dei messaggi pieni di attenzioni.

Durante il primo incontro a Milano, tra i due è scattato un feeling immediato, seguito da un breve corteggiamento e dalla decisione di convivere dopo meno di dodici mesi di conoscenza.

In un’intervista, la coppia ha rivelato di aver incontrato alcune difficoltà da parte dei genitori di Marco, che inizialmente non appoggiavano la loro relazione.

Durante un’intervista a “Parliamone subito”, la madre di Marco ha confessato.

Ho scoperto che Marco aveva sviluppato dei sentimenti per Lory attraverso un programma televisivo. La sua età di 21 anni mi ha sorpreso. Inizialmente fui colta di sorpresa dal contrasto, ma scelsi di accettare la situazione piuttosto che rischiare di perdere mio figlio. Gli ho dato tutto il mio sostegno e alla fine ho cominciato a interessarmi anche a Lory.

Nel corso degli anni, Marco Cucolo è stato una fonte di assistenza vitale per Lory, aiutandola a riprendersi da uno dei momenti più difficili della sua vita, la scomparsa del figlio Loren, che si è tragicamente tolto la vita nel 2018.

Durante un’intervista a “Domenica Live”, Marco ha parlato di un periodo difficile.

La scomparsa di Loren ha avuto un effetto devastante su di noi. Lory ha subito una significativa perdita di peso a causa della sua mancanza di appetito. Aveva lo sguardo fisso nel nulla e io facevo in modo di non allontanarmi mai da lei, accompagnandola anche alla toilette.

C’è una riconciliazione tra Lory Del Santo e Marco Cucolo?

Prima della partenza per l’Honduras, Lory Del Santo ha fatto sapere a Novella 2000 che l’esperienza all’Isola dei Famosi sarebbe stata benefica per la coppia.

Alla fine, Lory Del Santo ha concluso la sua relazione con Marco Cucolo.

Durante la diretta, la conduttrice in studio comunicava con la collega che si trovava ancora in Honduras.

Quando ti è stato chiesto di me, hai indicato che il mio comportamento era coerente con quanto avevi osservato in privato. Ho capito lo scopo delle sue azioni: stava cercando di ottenere il sostegno dei suoi colleghi. Nonostante il fatto che fossi attaccato da un gruppo di sette lupi, non hai fornito un solo commento di sostegno. Avreste dovuto dichiarare che conoscete bene il mio carattere e che sono sincero. Il tuo passo falso ti ha costretto a tornare a casa e a riflettere sulle tue azioni. Un adulto maturo deve assumersi la responsabilità dei propri errori. Se non si scuserà con l’intera nazione per questo grave errore di valutazione, resterò sotto gli occhi di tutti per il prossimo decennio.

La naufraga è stata spesso accusata dai suoi compagni di intrallazzi, di cui ha fatto parte anche il suo compagno più giovane Marco Cucolo. Al contrario, Marco era molto stimato dal resto del gruppo in Honduras.

La coppia ha trascorso le vacanze estive separatamente, ma ora ha ritrovato la pace.

Lory e Marco hanno recentemente comunicato a Nuovo Tv di essersi riconciliati.

Marco ha ammesso di aver ritrovato la fiducia in se stesso, soprattutto grazie al sostegno della sua compagna che lo ha aiutato a tornare alla realtà.