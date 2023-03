Chi è Marina Peroni moglie di Sandro Giacobbe? Età, biografia, figli e vita privata

Tutto allestito per il consueto appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso dalle 14 e presentato dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Tra gli invitati di oggi anche Sandro Giacobbe e sua moglie Marina, ma scopriamo di più su di lei!

Marina Peroni, la compagna di Sandro Giacobbe: età, percorso, brani Marina Peroni è la consorte di Sandro Giacobbe, più giovane di lui di parecchi anni, ma uniti e in sintonia come sempre. Marina ha 45 anni, nella vita fa la cantautrice e ha collaborato con Sandro nella canzone Ali per volare. Dalla sua biografia su Instagram, sappiamo che è autrice e cantautrice e ha conseguito una laurea in discipline psicosociali.

Marina Peroni: Sandro Giacobbe, figlia e vita personale Prima di incontrare Marina, Sandro Giacobbe era sposato con un’altra donna, da cui sono nati due figli, Andrea e Alessandro. Dopo il divorzio, Sandro ha intrapreso una relazione amorosa con Marina, che ha una figlia di nome Erika.