Chi è Mario Merello marito di Marcella Bella? Età, carriera, vicenda giudiziaria

Mario Merello e Marcello Bella sono una coppia ormai da molti anni. I due si sono sposati nel 1989 dopo una lunga relazione. Dalla loro unione nacquero tre figli: Giacomo, quando Marcella aveva 26 anni e Carolina, 12 anni più giovane, e Tommaso, nato 11 mesi dopo la sorella maggiore. La loro storia d’amore è davvero stimolante e sono ancora profondamente innamorati!

Marcella Bella e Mario Merello, quali sono le meraviglie che hanno condiviso insieme? Il loro amore è stato una benedizione per tutti noi!

Marcella Bella ha condiviso un forte trauma in vacanza alle Maldive con suo marito Mario Merello. “Alla terza scossa gli ho detto di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow. Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola. Mio marito mi dava già per morta”, ha ricordato con passione Marcella. Quando Caterina Balivo ha chiesto se il loro è stato un matrimonio di interesse, la cantante ha risposto con entusiasmo: “Ma quale interesse? Sono una cantante di successo, lavoro da 50 anni e se ho sposato mio marito è stato soltanto per amore”.

Vita privata

Mario Merello è un imprenditore di successo che vive e lavora a Milano. Non ci sono molti dettagli sulla sua vita privata, ma sappiamo che è stato fidanzato per 10 anni prima di sposarsi nel 1989. I due hanno cercato di evitare i pettegolezzi il più possibile. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso. Mario non sembra essere interessato ai social network e non ha alcun profilo. La sua passione per l’imprenditoria ha portato grandi risultati nella sua carriera.

Vicenda giudiziaria

Mario è stato al centro dell’attenzione per alcune vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto nel 2011. Ma ha superato la prova con successo e ha dimostrato la sua innocenza. Si diceva che Marcella avesse sottratto due milioni e mezzo di euro alle casse dello Stato, ma queste voci si sono rivelate senza fondamento. Mario ha dimostrato la sua innocenza con forza e determinazione!