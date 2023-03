Chi è Mario Tozzi? Moglie e figli

Geologo, divulgatore scientifico e conduttore televisivo italiano, Mario Tozzi è dal 2019 al timone di Sapiens – One Planet, un programma di divulgazione che affronta vari argomenti ponendo e rispondendo a domande con indagini sul campo su uomo, natura, spazio e Terra. Le sue principali esperienze televisive sono state molto istruttive e nella trasmissione sono coinvolti anche la moglie e i figli.

Tozzi, nato nel 1959 e laureato in scienze geologiche, è membro del consiglio scientifico del WWF e Cavaliere della Repubblica Italiana. La sua carriera televisiva è iniziata con la collaborazione a diverse puntate di Geo&Geo tra il 1996 e il 2004. Dal 2000 ha poi condotto Gaia – Il pianeta che vive e, dal 2007 al 2008, l’evoluzione di Terzo Pianeta. Dal 2009 al 2010 è stato al timone, insieme al Trio Medusa, del programma di divulgazione scientifica La gaia scienza su LA7 per poi passare, nel 2011, alla conduzione di Allarme Italia, sempre sulla stessa rete. Tra gli altri format che ha presentato prima di Sapiens, ricordiamo Fuori luogo (2014-2015)

Tozzi non è solo un conduttore televisivo, ma anche uno scrittore e uno speaker radiofonico. Ha pubblicato più di 20 testi e ha condotto Tellus su Rai Radio 2 dal 2011 al 2012. Dal 2020 conduce Green Zone su Rai Radio Uno.

Mario Tozzi: moglie e figli

Sebbene Mario sia piuttosto riservato quando si tratta della sua vita sentimentale, sappiamo che ha divorziato. In una recente intervista, ha dichiarato che lui e la sua ex moglie hanno un figlio che compirà 18 anni nel 2022. Stando a quanto dichiarato da Mario, pare che il figlio voglia diventare un comico.

In passato, molti pensavano che Tozzi fosse fidanzato con la conduttrice Greta Mauro perché ha presentato molti programmi con lei su LA7. Tuttavia, i due non sono mai stati insieme se non nella vita professionale: lei è infatti sposata con Giulio Senni, da cui ha avuto due figli.