Chi è Martin Payero il (presunto) nuovo fidanzato di Wanda Nara moglie di Mauro Icardi

La conduttrice televisiva e agente sportivo ha annunciato la separazione dall’ex attaccante del Milan Payero. Payero, 24 anni, è un calciatore del Boca Juniors.

Wanda Nara ha confermato che lei e Mauro Icardi si sono lasciati e che le voci di un suo tradimento sono vere. La Nara ha dichiarato che non aggiungerà altro sulla separazione e che i giornali argentini hanno tutti i dettagli.

L’avvistamento in discoteca

Il quotidiano Clarin ha recentemente pubblicato un articolo su un incontro tra Wanda Nara e Martin Payero in una discoteca di Buenos Aires. I due si sarebbero visti all’Afrika, una grande discoteca nel barrio della Recoleta, un quartiere storico e popolato da VIP di Buenos Aires. Secondo Clarin, i due si sarebbero appartati nelle sale riservate ai VIP del locale. Avrebbero ballato e scherzato a lungo insieme, assistendo anche a un concerto dei Pibes Chorros, un gruppo di cumbia, musica sudamericana popolare anche in Argentina.

Chi è Martin Payero

Martin Payero, 24 anni, indossa la maglia del Boca Juniors da quest’estate. Centrocampista centrale, può giocare anche in posizione più avanzata. È descritto come molto abile sui calci piazzati, sui corner e sui calci di punizione. È tornato in Argentina dopo un anno trascorso in Inghilterra, al Middlesbrough, un club di seconda divisione. Un campionato non troppo fortunato: oltremanica Payero ha segnato solo un gol, non riuscendo a centrare la promozione in Premier League, campionato frequentato a cavallo del secolo dal Boro (squadra in cui militavano anche gli italiani Fabrizio Ravanelli e Massimo Maccarone). Secondo diversi siti dedicati al calciomercato, negli ultimi mesi Payero sarebbe stato vicino a un trasferimento in Italia. Cagliari e Udinese si sarebbero interessate a lui.