Chi è Martufello: quanti anni ha? Età, vero nome, moglie, figli, altezza, incidente, Wendy, borsa, Instagram

Martufello: il comico italiano e la sua ascesa alla fama

Un viaggio attraverso la vita e la carriera dell’attore e comico Martufello

Martufello è un attore e comico italiano che ha raggiunto la notorietà grazie alla compagnia teatrale Il Bagaglino. Scopriamo di più su di lui in questo articolo.

Indice

Chi è Martufello? La carriera con Il Bagaglino Vita personale Martufello su Instagram

Chi è Martufello?

Biografia e vero nome

Nato a Sezze il 21 dicembre 1951, Martufello, il cui vero nome è Fabrizio Maturani, è un comico italiano che ha iniziato la sua carriera come cabarettista nei locali della provincia di Latina e alle feste di paese. Durante uno dei suoi spettacoli, è stato notato da un manager che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

La carriera con Il Bagaglino

Il grande successo è arrivato per Martufello con la compagnia teatrale Il Bagaglino, grazie alla quale è diventato uno dei personaggi di punta di spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici. L’abbiamo visto anche in diversi film, tra cui:

Il tango della gelosia

Bonnie & Clyde all’Italiana

Sballato, gasato, completamente fuso

W la foca

FF.SS. – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”

Martufello è alto 1,80 metri.

Vita personale

Incidenti e vita sentimentale

Nel corso degli anni, Martufello ha subito due incidenti. Uno nel 1998, quando ha investito e ucciso un cameriere di 37 anni sulla Cassia bis di Roma. L’attore si è giustificato dicendo che era buio e che non aveva visto il motorino. Nel 2015, invece, è stato vittima di un incidente stradale a Vetralla, riportando una frattura al setto nasale e diverse contusioni.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Martufello è stato sposato con Isabella Biagini, attrice più grande di lui di 10 anni, deceduta nel 2018. In seguito, ha sposato la sua governante ucraina, Liuba, con la quale ha lavorato per 21 anni.

Inoltre, sebbene molti sostenessero una relazione sentimentale tra Martufello e Wendy Windham, con la quale ha lavorato a lungo, nessuno dei due ha mai confermato o smentito la notizia.

Martufello su Instagram

Martufello gestisce personalmente il suo profilo Instagram, che potete trovare e seguire [cliccando qui](https://www.instagram.com/martufello_official/). Attraverso questo canale, l’artista condivide momenti della sua vita professionale e personale, mantenendo così i fan aggiornati sulle sue ultime novità.