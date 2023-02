Chi è Massimiliano Caiazzo ossia Carmine Di Salvo in Mare fuori 3

Massimiliano Caiazzo è un giovane attore che interpreta Carmine Di Salvo, uno dei personaggi principali della serie televisiva Mare Fuori 3.

Massimiliano Caiazzo, nato nel 1996 a Vico Equense (Napoli), inizia la sua carriera di attore all’età di 18 anni quando si iscrive alla scuola di cinema Mèliès di Gianfelice Imparato per poi proseguire gli studi a Roma presso l’HT STUDIO DE SANTIS. Nel 2012 è apparso in due cortometraggi e poi, nel 2016, ha debuttato in televisione nella serie Furore di Alessio Inturri, andata in onda su Canale 5. Si iscrive all’università ma abbandona presto gli studi per dedicarsi alla recitazione. Nel 2020 viene scelto per interpretare Carmine Di Salvo nella prima stagione della fiction Rai Mare Fuori, che gli vale il Premio Kinèo Giovani Rivelazioni alla settantasettesima Mostra del Cinema di Venezia e il Premio Meno di Trenta Miglior Attore di Serie Tv nel 2021. Tra i suoi film ricordiamo Scuola di mafia (2020) di Alessandro Pondi e Piano piano (2022) di Nicola Prosatore. È tornato anche per la seconda e terza stagione di Mare Fuori. Inoltre, ha recentemente recitato in una versione televisiva del classico napoletano Filumena Marturano. Massimiliano Caiazzo ha una vita privata, ma si sa che è un grande tifoso del Napoli e si è parlato di un flirt con la ballerina di Amici Elena D’Amario.

La storia di Carmine Di Salvo è raccontata in Mare Fuori.

Carmine Di Salvo fa parte della trasmissione fin dalla prima stagione di Mare Fuori, ma assume un ruolo più importante in Mare Fuori 3. Massimiliano Caiazzo interpreta un adolescente di una nota famiglia camorrista, fidanzato con Nina e con una figlia di nome Futura. Quando Nazario, membro di una famiglia rivale, tenta di violentare Nina, Carmine lo uccide, causando la sua incarcerazione nell’IPM. A causa della sua natura pacifica, Carmine viene soprannominato “O’ Piecoro” o codardo dagli altri detenuti, diventando così un bersaglio di provocazioni. La sua ragazza Nina viene uccisa in un regolamento di conti, ma Carmine trova la forza di andare avanti e di non farsi giustizia da solo. In Mare Fuori 3, Carmine è un personaggio principale e stringe un legame con la giovane Rosa, che inizialmente entra in carcere con l’intenzione di ucciderlo. Tuttavia, alla fine impara a fidarsi di lui.