Chi è Mattia Balardi MR Rain? Età, vita privata, fidanzata, padre e madre

Si è fatto notare sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Supereroi. Si chiama Mattia Balardi, ma è meglio conosciuto come Mr. Rain. Scopriamo di più sulla sua vita pubblica e privata.

Mattia Balardi è nato il 19 novembre 1991. Ha 32 anni.

Vita privata

Non ci sono molte notizie su Mr. Rain in quanto è un ragazzo molto riservato e fin dal suo debutto nel mondo della musica ha sempre cercato di tenere la sua vita lontana dai riflettori in modo riservato. Non a caso, anche sui social media pubblica solo foto legate alla sua carriera artistica. Non è mai apparso in dolce compagnia, ma sembra che sia fidanzato da sei anni con una ragazza di nome Juliana Ghidini lontana dalla musica e dallo showbiz. I due, secondo quanto riferito, vivono insieme a Milano e sono molto uniti e complici.

Qualche anno fa era circolata la notizia di un presunto flirt tra Mattia Balardi ed Elisabetta Gregoraci. Si diceva che quando la showgirl si trovava all’interno della casa più spiata d’Italia, Balardi le avesse mandato un messaggio attraverso uno degli aerei che volteggiano sopra Cinecittà.

La carriera del rapper

Da sempre amante della musica, ama la tranquillità e si concentra quando piove, è proprio in quei giorni che scrive i pezzi migliori, non a caso, infatti, si fa chiamare Mr. Rain. Così il ragazzo si è presentato sul palco dell’Ariston in occasione del “Festival di Sanremo 2023”. Fin da piccolo ha iniziato a suonare il pianoforte e a scrivere le sue prime canzoni, intorno ai 18 anni ha deciso che Mr Rain doveva essere il suo nome d’arte.

Ho imparato a suonare il pianoforte guardando milioni di tutorial su YouTube. Non avevo i soldi per un insegnante, quindi ho usato YouTube come risorsa.

Nel 2011 ha debuttato con il mixtape Time 2 Eat e dopo due anni ha partecipato alle selezioni di “X Factor 2013”. Da quel momento la sua vita è cambiata completamente: ha iniziato a essere chiamato da molti suoi colleghi per aprire i loro concerti, tra cui Emis Killa, Fedez e Salmo. Nel 2014 è uscito il suo primo album e, insieme al singolo, ha ottenuto i primi successi e molta notorietà. Carillon è stato il primo dei tanti grandi successi del rapper, seguito da altri brani come Ipernova e Anche i grandi piangono. Ha collaborato con J-Ax e Annalisa. Ha conquistato il palco di Sanremo prima nel 2022 per la serata dei duetti con Highsnob e Hu, poi nel 2023 come concorrente con il brano Supereroi, classificandosi al terzo posto.

La vera vittoria è stata portare a Sanremo una canzone che è un inno all’onestà con se stessi, che parla della necessità di ammettere le proprie fragilità e di chiedere aiuto. Sto ricevendo messaggi e video di persone che hanno vissuto la stessa condizione”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

Ha appena superato i 30 anni e ha già realizzato molti sogni che gli sono costati molti sacrifici ma anche, e soprattutto, molte soddisfazioni. Determinazione, impegno e perseveranza lo hanno portato a raggiungere risultati importanti e Superheroes ne è un esempio. Ha ancora molti progetti da realizzare a livello professionale e privato come “Scrivere colonne sonore, girare e produrre un film, qualsiasi cosa abbia a che fare con il cinema”, ha confessato e il pubblico non vede l’ora di seguirlo e sostenerlo ancora una volta.