Zlatan Ibrahimovic confessa: “Tutti credono viviamo nel lusso, invece Helena si occupa di bucato e cucina”

Nell’effervescente panorama del calcio, Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire, non solo per le sue prestazioni sul campo ma anche per la sua stabilità emotiva al di fuori. Al centro di decisioni cruciali per il futuro del Milan, il svedese affronta queste sfide con la stessa determinazione che lo ha reso celebre sin dai suoi umili inizi a Malmoe. Mentre la sua vita professionale è sempre sotto i riflettori, Zlatan trova il suo equilibrio nella vita privata, accanto a Helena Seger, sua compagna da oltre due decenni, con cui ha due figli, Maximilian e Vincent.





Nonostante una proposta di matrimonio non accettata anni fa, Ibrahimovic descrive il loro legame come qualcosa di più profondo del matrimonio stesso. La coppia non ha mai sentito la necessità di ufficializzare la loro unione con un matrimonio. Recentemente, in un’intervista con ‘ABtalks’, Ibrahimovic ha condiviso il segreto della durata del loro rapporto: “Cerchiamo di vivere il più normalmente possibile”, sottolineando come la routine quotidiana e le semplici responsabilità condivise, come fare il bucato o cucinare, siano fondamentali per loro, nonostante l’immagine pubblica di una vita avvolta nel lusso.

Zlatan pone grande enfasi sulla parità all’interno della relazione: “Non puoi avere un ego troppo grande in una relazione, deve essere un equilibrio 50 e 50.” Questo rispetto reciproco è evidente nel modo in cui parla di Helena, riconoscendo i sacrifici fatti da lei per la famiglia: “Ha rinunciato alla sua carriera per me. Immagina di rinunciare a tutto per amore di qualcuno. Sono molto grato per lei”.

I loro figli, nati nel 2006 e nel 2008, sono cresciuti con un senso di normalità nonostante il profilo elevato dei genitori. Durante il periodo in cui Ibrahimovic giocava per i Los Angeles Galaxy, la famiglia ha vissuto a Beverly Hills, ma ha mantenuto uno stile di vita sobrio e accessibile, con i bambini che andavano a scuola in bicicletta, una rarità tra i loro coetanei.

In un mondo dove il calcio e il glamour spesso si intrecciano, Zlatan e Helena hanno scelto un percorso diverso, dimostrando che anche nelle vite straordinarie, i valori della semplicità e dell’amore reciproco possono prosperare. Questa è la loro ricetta per un legame duraturo e una famiglia unita, un modello atipico che continua a ispirare ammirazione e rispetto.