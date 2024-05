Ilary Blasi potrebbe fare il suo ritorno a l’isola dei famosi: indiscrezioni esplosive

La notizia dell’addio di Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi ha lasciato un vuoto che sembra difficile colmare per alcuni fan dello show. Nonostante le abili capacità di Vladimir Luxuria di guidare il programma, ci sono già coloro che rimpiangono la presenza di Blasi e sembrano ora attendere con ansia il suo possibile ritorno.





Il ritorno di Ilary Blasi: le voci di corridoio

Le voci che circolano riguardo al futuro de L’Isola e alla possibile reintegrazione di Ilary Blasi alla conduzione stanno alimentando l’interesse del pubblico. Secondo quanto riportato da TvBlog, sembra che ci sia una possibilità concreta che Blasi torni a guidare il reality show nella prossima edizione. Alcuni suggerimenti fanno addirittura pensare che potrebbero essere introdotte delle modifiche al cast, con l’arrivo di veri personaggi famosi.

La situazione sembra essere stata influenzata anche da richieste provenienti da altre emittenti televisive. Banijay, la casa di produzione di L’Isola dei Famosi, sembra essere al vaglio di queste proposte e potrebbe prendere in considerazione la possibilità di trasferire lo show su altre reti, pur mantenendo Blasi come conduttrice.

Al momento, queste informazioni sono solo voci di corridoio e nulla è stato confermato ufficialmente. Tuttavia, è probabile che nelle prossime settimane si possano avere aggiornamenti in merito.

Le delusioni legate agli ascolti

La stagione attuale de L’Isola dei Famosi ha registrato risultati deludenti in termini di ascolti, un fatto che non è passato inosservato agli occhi degli addetti ai lavori. La puntata del 6 maggio 2024 ha segnato un ulteriore calo negli ascolti, confermando il trend in discesa dello spettacolo. Con soli 2.040.000 spettatori e uno share del 15.8%, il programma condotto da Vladimir Luxuria ha confermato il suo status di “flop” di questa stagione.