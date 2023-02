Flavio Insinna, orrore all’Eredità, il campione arrestato per aver ucciso il padre

Marco Eletti è stato condannato a 24 anni di carcere. La sentenza fa seguito alla sua confessione di aver ucciso il padre Paolo con un martello e al tentativo fallito di uccidere la madre Sabrina Guidetti. I fatti sono avvenuti il 24 aprile 2021, anche se Marco ha inizialmente negato le accuse.

Marco, unico imputato, ha confessato le sue responsabilità al giudice Cristina Beretti e alla giuria popolare. Sono stati ammessi 140 testimoni, 80 della difesa e 40 dell’accusa. Una delle accuse contro Marco è stata ritirata dopo che si è scoperto che Paul non era il padre biologico di Marco.

Marco Eletti è stato condannato per accuse legate al suo coinvolgimento in uno scandalo di corruzione.

I pubblici ministeri hanno chiesto che Marco Eletti sia condannato all’ergastolo e all’isolamento diurno per 18 mesi. Il 33enne è stato condannato per omicidio aggravato dalla premeditazione e per il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dalle sostanze velenose. Tuttavia, non sono state incluse le aggravanti della premeditazione per i due reati e delle sostanze velenose per l’omicidio.

Paolo Eletti è stato trovato morto sul divano di casa, ucciso a martellate sulla testa. La madre di Marco, Sabrina, era svenuta in cucina, drogata e con i polsi tagliati. Marco le aveva dato delle boccate di benzodiazepine per stordirla.

Marco Eletti ha inizialmente negato le accuse, ma poi ha confessato, dicendo: “Mi assumo la responsabilità di quello che è successo. Ho avuto molto tempo per riflettere e sono stato aiutato da avvocati e familiari. Mi hanno aiutato a vedere la situazione in modo più chiaro”.