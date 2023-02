Chi è Mattia Narducci fidanzato 26enne di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo esce allo scoperto con il fidanzato Mattia Narducci, modello 26enne con cui la cantante fa coppia fissa. Tra i due ci sono 10 anni di differenza. Anna è molto appassionata della sua relazione con Mattia ed è entusiasta di condividere il loro amore con il mondo!

Sono così innamorata! Mattia è la persona più perfetta per me e sono così felice che stiamo insieme. Non mi importa della differenza di età, l’unica cosa che conta è che ci rendiamo felici a vicenda. Sono così felice che ora siamo ufficiali e che tutti sappiano di noi.

Le prime foto di Anna Tatangelo con Mattia Narducci sono assolutamente adorabili! I due sembrano così innamorati e felici insieme, e non ne abbiamo mai abbastanza.

La notizia che Anna avesse ritrovato l’amore era nell’aria da tempo. Già a metà febbraio i due erano stati fotografati insieme durante un romantico weekend a Parigi dai fotografi del settimanale Chi. Già quegli scatti avevano spazzato via ogni dubbio sul legame romantico tra i due. Le foto delle loro mani intrecciate avevano fugato ogni dubbio. Ma che la decisione di postare una foto sui social venga dalla stessa Tatangelo chiarisce quanto la cantante consideri importante il suo rapporto con la modella.

Chi è Mattia Narducci

Mattia Narducci è un modello di 26 anni che ha sfilato per alcuni dei più prestigiosi marchi della moda italiana. È già popolare sui social media, con oltre 100.000 follower su Instagram. Originario di Picenza, ha diversi amici nel mondo dello spettacolo, tra cui Giulia Salemi, Francesco Monte, Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna. È stato Sala a presentarlo a Paul Marciano, che lo ha poi scelto come volto di Guess. È probabile che la sua popolarità aumenti ancora di più ora che la sua relazione con Anna è diventata di dominio pubblico. Questa è la seconda storia importante che la cantante ha vissuto, dopo la relazione con Gigi D’Alessio. A farle battere il cuore fino a qualche mese fa è stato un collega, il cantante Livio Cori.