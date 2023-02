Chi è Maurizio Vandelli cantante degli Equipe 84? Età, canzoni, vita privata, moglie, figli

Scopriamo qualcosa di più sulla vita e carriera di Maurizio Vandelli, il famoso frontman del gruppo beat Equie 84. Noto come il Principe, è uno dei musicisti italiani più amati della scena anni Sessanta e Settanta. Non perdiamo l’occasione di scoprire di più su questo grande artista!

Maurizio Vandelli è un artista di fama mondiale, noto come frontman degli Equipe 84. La sua vita privata ed eccezionale carriera sono qualcosa che non può essere ignorata. La sua musica e le sue performance sono uniche e hanno ispirato una generazione intera. La sua influenza nella musica italiana è inestimabile e non può essere sottolineata abbastanza.

Nato a Modena il 30 marzo 1944, Maurizio Vandelli ha 78 anni ed è una figura di rilievo nella musica italiana degli anni Sessanta e Settanta. È ben conosciuto dal pubblico come frontman degli Equipe 84, una delle più importanti band beat italiane. Dopo aver appreso le basi della pop e del beat, Vandelli ha iniziato la sua carriera musicale suonando in alcuni locali estivi insieme all’amico Victor Sogliani. Abbandonò presto gli studi per dedicarsi alla sua passione ed incidere il suo primo disco. Non c’è dubbio che la sua carriera sia stata un grande successo.

Dopo aver trascorso tre mesi in Spagna, nel 1962 tornò in Italia, dove ebbe l’opportunità di suonare al Vigorelli di Milano. Si presentò insieme a Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli, che divenne la prima formazione degli Equipe 84, il cui nome deriva dall’età combinata dei giovani artisti. Fu l’inizio di una fortunata carriera per la band, che ha prodotto molti successi nel corso degli anni. Tra i loro brani più popolari ricordiamo Io in mente ho te, Tutta la mia città e soprattutto 29 settembre, canzone scritta da Mogol e Battisti. Questo è il momento perfetto per scoprire tutto ciò che gli Equipe 84 hanno da offrire!

Nonostante il grande successo della band, Vandelli ha voluto prendere una strada diversa nel 1970 e ha iniziato un progetto come solista con L’altra faccia di Maurizio Vandelli. Allo scioglimento degli Equipe nel 1979, ha deciso di non prendere parte alle successive ricostituzioni del gruppo. Ha continuato a dedicarsi alla musica, con una parentesi nella grafica pubblicitaria, e ha avuto un’esperienza come conduttore televisivo nel 2000. Con tali scelte, Vandelli ha dimostrato di essere un artista di grande talento e determinazione.

Vita privata: moglie, figli

Maurizio Vandelli non è solito parlare molto della sua famiglia ma ha dimostrato di essere un uomo d’onore, essendo sposato con Stella, manager e compagna di vita da molti anni. Dal loro amore è nato Andrea, nato nel 1998. Stella e Maurizio condividono una vita felice insieme nella Brianza, nel comune di Brugherio. Insieme, sono una famiglia solida e affiatata.