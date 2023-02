Chi è Mauro Icard, marito di Wanda Nara? Età, dove gioca, carriera e figli

Mauro Icardi è il marito di Wanda Nara, o forse ex marito. Il calciatore e la showgirl sono al centro del gossip a causa di una rottura molto difficile.

Il calciatore argentino si trova attualmente in Turchia, dove ha iniziato a giocare nel 2022. Qui si è trasferito con la famiglia e la moglie Wanda Nara. Tuttavia, sembra che Wanda Nara abbia intenzione di porre fine al loro matrimonio. Scopriamo di più su Mauro Icardi.

Chi è Mauro Icardi? È un calciatore professionista argentino che gioca come attaccante per il club italiano Inter Milan e per la nazionale argentina. Ha 26 anni. Il suo valore di mercato è di 58,5 milioni di euro. Ha oltre 7 milioni di follower su Instagram.

Nome: Mauro Emanuel Icardi

Data di nascita: 19/02/1993

Età: 29 anni

Luogo di nascita: Rosario (Argentina)

Segno zodiacale: Acquario

Professione: calciatore

Altezza: 181 cm

Peso: 75 kg

Instagram: mauroicardi

Mauro Emanuel è nato a Rosario da Juan, di origini piemontesi, e Analia Rivero, che si sono separati nel 2013. Icardi ha un fratello, Guido, e una sorella piuttosto nota di nome Ivana: la donna è famosa come influencer, personaggio televisivo e anche per i contrasti con la cognata Wanda.

L’uomo è appassionato di calcio fin dalla tenera età e ha iniziato a giocare a soli 5 anni. A 9 anni la sua famiglia si trasferisce alle Isole Canarie per sfuggire alla crisi argentina. Ha giocato nel Vecindario e a 15 anni è entrato nelle giovanili del Barcellona.

Mauro Icardi è un calciatore professionista che milita nella squadra italiana dell’Inter.

Mauro è stato ceduto alla Sampdoria nel 2011 ed è arrivato per la prima volta in Italia. Il suo talento è stato subito notato e gli è stato offerto un posto nella nazionale italiana under 19 (dato che ha il passaporto italo-argentino). Tuttavia, Mauro ha preferito giocare per la nazionale argentina.

Icardi ha esordito con la Sampdoria in Serie A, dove ha giocato con il compagno Maxi Lopez, primo marito di Wanda Nara. Viene notato dall’Inter e diventa uno degli attaccanti più talentuosi del campionato italiano. È stato capitano dei neroazzurri, ma è stato privato della fascia al braccio e venduto al Paris Saint-German nel 2019 a causa di alcuni disaccordi. Attualmente gioca per il Galatasaray, squadra turca con sede a Instabul.

Lo stipendio di Mauro Icardi

Il giocatore passa in prestito dal Paris Saint-German al Gatasaray per la stagione 2022/23. Ha dichiarato di essere molto eccitato e di percepire uno stipendio di 6.750.000 euro. 6.000.000 di euro saranno versati dal Paris Saint German e i restanti 750.000 dal Galatasaray.

Wanda si occupava dei suoi affari, ma recentemente sembra essere stata sollevata dall’incarico.

Mauro Icardi, sua moglie Wanda Nara e i loro figli sono una famiglia felice.

Il calciatore ha sposato la showgirl nel 2014; lei aveva da poco divorziato da Maxi Lopez, ex compagno di squadra di Icardi alla Sampdoria. Con il primo marito Wanda ha già avuto i figli Benedicto, Costantino e Valentino. Icardi e la moglie, invece, hanno avuto insieme le figlie Francesca, nata nel 2015, e Isabella, venuta al mondo l’anno successivo.

Da qualche mese si parla continuamente di una forte crisi tra Mauro e Wanda. Anche se l’estate del 2022 sembrava tranquilla, la donna ha annunciato ufficialmente la separazione. Il marito non sembra essere dello stesso avviso, creando diversi battibecchi sui social media.