Chi è Maya Sansa di “Sei donne”? Età, carriera, marito, figli e vita privata

Maya Sansa è un’attrice versatile e di talento, che ha saputo costruire una carriera solida e diversificata nel mondo del cinema e della televisione. Nata a Roma il 25 settembre 1975, Maya Sansa ha iniziato a studiare recitazione per il teatro durante gli anni del liceo e ha continuato i suoi studi alla Guildhall School of Music and Drama di Londra. Dopo aver conseguito il diploma, Maya ha iniziato a lavorare come attrice e ha partecipato a molti provini, ottenendo presto ruoli di rilievo.

Il suo debutto nel mondo del cinema è stato di quelli d’eccezione, con il film “La Balia” diretto da Marco Bellocchio nel 1999. Questo film ha segnato l’inizio di una carriera cinematografica ricca e diversificata, che ha visto Maya recitare in film realizzati sia in Italia che all’estero. Tra i suoi film più significativi ci sono “La Meglio Gioventù” (2003), “Buongiorno, Notte” (2003), “L’Amore Ritrovato” (2004), “Villa Amalia” (2009) e “Bella Addormentata” (2012).

Inoltre, Maya Sansa ha anche recitato in molte miniserie televisive di successo, tra cui “Einstein” (2008), “David Copperfield” (2009) e “Tutto Può Succedere” (2015-2018). Nel febbraio 2023, sarà protagonista della miniserie “Sei Donne – Il Mistero di Leila”, in onda su Rai 1.

Maya Sansa è stata premiata per il suo talento e la sua carriera cinematografica. Ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per “Bella Addormentata”, il Nastro d’Argento come Miglior attrice protagonista per “La Meglio Gioventù” e i Globi d’Oro come Miglior attrice rivelazione per “La Balia”. Questi premi sono una testimonianza del suo talento e della sua dedizione alla recitazione.

Vita privata

Maya Sansa conduce una vita privata lontana dai riflettori e fa coppia fissa con l’attore Fabrice Scott da molti anni. La coppia risiede a Parigi e ha una figlia di nome Talitha. Maya Sansa è una persona riservata e preferisce mantenere la sua vita privata fuori dalle luci della ribalta.

In sintesi, Maya Sansa è un’attrice versatile e di talento, che ha saputo costruire una carriera solida e diversificata nel mondo del cinema e della televisione.