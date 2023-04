Chi è Melike Ipek Yalova attrice turca di Terra Amara? Età, figli vita privata, carriera, fidanzato

Melike Ipek Yalova è un’attrice turca celebre per il suo ruolo in Terra Amara. Scopriamo di più su di lei, la sua vita personale e professionale.

Melike Ipek Yalova, attrice turca di Terra Amara, è nata ad Ankara il 29 aprile 1984 e ha 39 anni. Figlia dell’ex Ministro di Stato Yüksel Yalova, ha studiato Relazioni e Politiche Internazionali e completato la sua formazione presso l’Università La Sapienza di Roma. La sua carriera d’attrice è iniziata nel 2011, interpretando la Principessa Isabella Fortuna nella serie Il secolo magnifico, trasmessa in Italia su Babel TV.

Successivamente, Melike ha continuato a recitare in varie serie televisive e ha debuttato al cinema nel 2015 con Can Feda. Nel 2019 si unisce al cast di Terra Amara, ambientato negli anni ’70 ad Istanbul, nel ruolo di Müjgan Hekimoğlu. Grazie a questo ruolo, ha guadagnato notorietà anche in Italia, grazie alla trasmissione della serie su Canale 5.

Per quanto riguarda la vita privata di Melike Ipek Yalova, sappiamo che è stata sposata con il produttore Altuğ Gültan dal 2019 al 2021. Da un po’ di tempo circolano voci su un possibile flirt con il collega Furkan Palali, anch’esso nel cast di Terra Amara, ma nessuno dei due ha mai confermato la relazione. L’attrice può essere seguita sul suo profilo Instagram, che conta oltre 771mila follower, per restare aggiornati sulla sua vita quotidiana e i suoi futuri progetti.