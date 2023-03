Chi è Melike İpek Yalova, Müjgan di Terra Amara? Età, fidanzato, biografia, vita privata

Melike İpek Yalova è nata nella città di Ankara, Turchia, il 29 aprile 1984, sotto il segno zodiacale del Toro. Misura 165 cm e pesa 49 kg. Il suo account Instagram ufficiale è @mipekyalova. Figlia di Ayşen Yalova e Yüksel Yalova, ex ministro turco, Melike ha seguito le orme paterne studiando Relazioni Internazionali presso l’Università di Bilkent e poi Politica Internazionale e Gestione delle Crisi presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Tuttavia, la scelta degli studi è stata sua, poiché la famiglia le ha sempre concesso libertà decisionale.

Terminati gli studi, Melike İpek Yalova si è avvicinata al mondo della recitazione quasi per caso, grazie all’incontro con Meral Okay, produttore de ‘Il Secolo Magnifico’, che cercava un personaggio per la serie. Dopo un’audizione positiva, Melike ha intrapreso la carriera di attrice.

La carriera di Melike İpek Yalova e il successo ottenuto grazie alla serie TV “Terra Amara” Melike İpek Yalova ha esordito nel 2011 nella serie turca ‘Muhteşem Yüzyıl’, conosciuta in Italia come ‘Il secolo Magnifico’. Nella fiction, incentrata sulla vita del sultano Solimano I, l’attrice ha interpretato Isabella I di Castiglia. Grazie al successo ottenuto, ha avuto l’opportunità di partecipare ad un’altra serie turca, “Karadayı”, recitando in 115 episodi fino al 2015. Nel 2015 ha debuttato al cinema nel film d’azione “Can Feda”, mentre nel 2016 ha interpretato Suzi nella serie “Hayat Sarkisi”.

Nel 2017 è apparsa in un episodio di “Çember”; nel 2018 ha recitato in “Insanlik Sucu”. Tra il 2019 e il 2021, Melike İpek Yalova ha interpretato la dottoressa Müjgan Hekimoğlu Akkaya nella serie televisiva “Bir Zamanlar Çukurova”, conosciuta in Italia come “Terra Amara”. Melike è stata una delle protagoniste della serie, al fianco dell’attore Uğur Güneş. Dopo “Terra Amara”, l’attrice ha recitato in “Mahkum” fino al 2022.

Vita sentimentale di Melike İpek Yalova: matrimonio, divorzio e presunti flirt Melike İpek Yalova è stata sposata dal 2019 al 2021 con il produttore Altuğ Gültan. Dopo sette anni di convivenza, il matrimonio è terminato e i due hanno divorziato di comune accordo. In seguito, sono circolate voci di una relazione tra l’attrice e il collega Furkan Palalı, interprete di Fikret Fekeli Yaman nella serie “Terra Amara”, ma i due attori non hanno mai confermato il legame.

Curiosità su Melike İpek Yal Yalova Melike İpek Yalova è un’appassionata di animali. Sfogliando il suo profilo Instagram, si possono trovare foto in cui è ritratta con i suoi cani e gatti; L’attrice considera l’Italia come una seconda casa: adora passare tempo nel nostro paese e ha numerosi amici italiani; Melike İpek Yalova è spesso paragonata all’attrice Türkan Şoray, considerata una delle più importanti attrici turche di tutti i tempi; Yalova preferisce trascorrere il suo tempo libero in casa, dedicandosi a praticare sport, leggere libri e guardare film.