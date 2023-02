Chi è Michela Andreozzi? Età, marito, figli e biografia

Michela Andreozzi è una regista, attrice e conduttrice televisiva nata a Roma il 4 luglio 1967.

Michela Andreozzi ha 55 anni. Dal 2013 ha una relazione con l’attore Massimiliano Vado. Il 21 maggio 2015 la coppia si è sposata. I due si sono conosciuti sul set di un film, come ha raccontato la stessa Andreozzi.

Io e il mio compagno stavamo girando il film “Stai lontana da me” di Alessio Maria Federici. Nella prima scena dovevamo baciarci su un altare. Tuttavia, è successo qualcosa di inaspettato che non sapevo di cercare. I tentativi fatti in precedenza sono stati dimenticati.

La coppia non ha figli e il regista ha giustificato questa decisione dicendo che la coppia non è pronta per i bambini.

“Le donne senza figli non dovrebbero essere giudicate e non dovrebbero sentire gli sguardi degli altri”.

Biografia

Michela si è laureata in Lettere all’Università di Roma Tre e ha studiato recitazione in diverse scuole, tra cui il Teatro Argentina di Roma. Ha poi seguito un corso di sceneggiatura presso la Scuola Holden di Torino.

Giovanissima, inizia a lavorare in televisione sotto la guida di Gianni Boncompagni. Quest’ultimo la inserisce in ruoli a Domenica In e Non è la Rai.

Nel 1996, insieme a Francesca Zanni, crea il duo comico Gretel & Gretel. Partecipano a Zelig, Quelli che il Calcio e ad altri programmi. Nel 2002 si sono separate.

Il gruppo ha debuttato nel 2009 con il programma Brave Girls, insieme a Federica Gentile.

Ha fatto parte del cast del film TV Cruise Vianello e della soap opera italiana Un posto al sole. Inoltre, è apparsa nella popolare serie poliziesca italiana Don Matteo e nella fiction medica Terapia d’Urgenza. Ha partecipato anche a diversi film, tra cui Sette Vite e Diritto di difesa. Per il piccolo schermo ha partecipato ai testi di Suonare Stella, Due sul divano, Assolo (con testo di Franca Valeri), Quelli che il calcio, Quelli che lo smoking è di rigore, Telerentola, Bigodini, Zelig e Zelig – facciamo cabaret e La posta del cuore.