Chi è Michele Carfora primo marito di Barbara D’Urso? Età, lavoro e figli

A soli 22 anni, l’ex marito di Barbara D’Urso ha debuttato in teatro ed è stato un vero successo! Nel 1990, ha assunto il ruolo di Alan De Luca nel musical A Chorus Line e la sua interpretazione è stata così notevole da fargli guadagnare rapidamente un riconoscimento a livello internazionale.

Biondo, con un fisico statuario e innegabilmente attraente, tra il 1992 e il 1993 Carfora ha abbagliato il pubblico ballando e recitando in Cats, arrivando a calcare il grande palcoscenico di Broadway con una nota compagnia americana. Questo è stato solo l’inizio del suo straordinario percorso: dopo aver recitato in West Side Story, ha fatto parte della prima produzione italiana del musical Grease.

Michele Carfora era determinato a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, iniziando con piccoli ruoli teatrali. Poi, all’inizio degli anni ’90, i suoi sogni si sono avverati quando è stato scritturato in un musical di Saverio Marconi e ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film Rossini! Rossini!, diretto dal leggendario Mario Monicelli. La sua passione per il mestiere lo ha portato al successo e lui era entusiasta di farne parte.

Negli anni successivi, la carriera di Carfora è stata spinta al successo globale con la sua partecipazione alla produzione tedesca di Cats. Da allora ha collaborato con Lino Banfi e si è riunito alla macchina da presa di Saverio Marconi per West Side Story, accendendo una passione ardente per le arti.

Sono entusiasta di condividere i miei ultimi lavori – Un Americano a Parigi, una produzione del 2017, e il commovente musical Edda Ciano: Da cuore a cuore. È stato un onore far parte del cast di alcuni drammi straordinari, tra cui Don Matteo e Ricomincio da me.

La sua stella era in ascesa quando è salito sul palco con due grandi nomi dello spettacolo italiano, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, per la produzione di Grease. Il suo successo continua a crescere negli anni 2000, quando collabora con Valeria Monetti in Sette spose per sette fratelli e successivamente con Bianca Guaccero nella celebre produzione di Poveri ma belli, diretta dall’impareggiabile Massimo Ranieri.

Quando lui e Barbara D’Urso si sono incrociati negli anni 2000, è stato amore a prima vista. Il loro legame è stato innegabile e Barbara ne è rimasta talmente affascinata che non ha potuto fare a meno di fare il grande passo e ufficializzare la loro relazione, nonostante i 12 anni di differenza d’età che li separavano.

Michele Carfora e Barbara D’Urso si sono sposati nel 2002, ma purtroppo il loro matrimonio è terminato nel 2006. Durante un’intervista del 2015, la conduttrice ha dichiarato di essere stata tradita. Lui, che è stato beccato in una foto con un’altra donna durante l’estate della loro separazione, ha dichiarato che all’epoca delle foto (che sono state pubblicate anche nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso), avevano già concordato di separarsi e la D’Urso gli aveva chiesto di non rendere pubblica la cosa.

Barbara era innamorata e, nonostante il passato matrimonio fallito con Mauro Berardi, ha detto sì e si è risposata nel 2002. Il matrimonio fu spettacolare con ospiti dello star system e Barbara, vestita di bianco, era raggiante per l’emozione. Purtroppo la storia d’amore si è tristemente conclusa nel 2006, quando gli ex coniugi si sono separati consensualmente.

Carfora è stato a lungo restio a parlare del suo matrimonio con la conduttrice di Domenica Live e i due sono stati coinvolti in un’acrimoniosa disputa legale che si è conclusa solo di recente. Tra i due c’è indubbiamente tensione, ma la D’Urso non ha mai detto nulla di malevolo sull’ex marito.