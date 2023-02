Chi è Michele Guardì? Età, carriera, moglie, figli, poesie e biografia

Preparatevi a rimanere incantati! L’impareggiabile Michele Guardì, regista e autore italiano, farà la sua comparsa negli studi di Mara Venier a Domenica In per raccontare storie inedite della sua vita. Non perdete l’occasione di scoprire i segreti di una delle figure più enigmatiche dello spettacolo italiano!

Chi è l’incredibile Michele Guardì? Questo talentuoso individuo è un rinomato poeta che ha ottenuto un grande successo nella sua carriera. La sua età è sconosciuta, ma le sue potenti poesie sono state celebrate per anni e continuano a ispirare gli altri.

Michele Guardì, nato il 5 giugno 1943, è un Gemelli di 79 anni il cui pseudonimo è Michelangelo Antonio Guardì. Dopo essersi laureato in giurisprudenza in Sicilia, nel 1969 si trasferisce a Roma per scrivere testi per le trasmissioni di Rai Sicilia. Nel 1977 debutta ufficialmente come autore televisivo Rai, scrivendo con il cugino Enzo di Pisa per programmi come “Secondo voi” e “Due come noi”. La sua carriera sale alle stelle nel 1980 quando scrive e dirige il programma di grande successo “Giochiamo al varietè”. Successivamente, Guardì ha scritto e diretto diversi programmi televisivi italiani, tra cui “Uno mattina” e “I fatti vostri”. Nel 2017 ha pubblicato un libro di poesie appassionate sulla vita di una giovane donna in una piccola città siciliana: “Femminiedda”.

Vita privata: moglie, figli

Michele Guardì e l’amata moglie Rita Calabrò si amano appassionatamente da oltre 50 anni. Tutto è cominciato quando Michele, affascinato dalla bellezza di Rita, è salito d’impulso su un treno per sedersi accanto a lei. Dopo un breve viaggio insieme, si sono scambiati gli indirizzi e il resto è storia. Michele parla spesso di sua moglie con grande ammirazione, dicendo: “Mia moglie è il mio angelo custode, non saprei cosa fare senza di lei”. Dal loro matrimonio è nato il figlio Alessandro, che ha scelto una vita anonima, studiando psicologia e scrivendo con lo pseudonimo di Alessandro Salas.