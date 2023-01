Chi è Mietta? Età, figli, marito, canzoni, vita privata, carriera e curiosità

Mietta è ampiamente riconosciuta e stimata tra gli artisti della musica italiana. Nel corso degli anni si è guadagnata l’ammirazione di migliaia di sostenitori grazie al suo impressionante talento.

Daniela Miglietta, meglio conosciuta con il nome d’arte Mietta, è nata a Taranto il 12 novembre 1969. All’età di 18 anni partecipa a un concorso indetto dal Radiocorriere TV e dalla Fonit Cetra, alla ricerca di un nuovo talento nel canto e nella recitazione.

Il successo nel concorso le permette di debuttare come attrice nel radiodramma Nascita di una stella, una radionovella di 240 puntate trasmessa dall’emittente Rai, Radiouno.

Il debutto al Festival di Sanremo del 1988 è segnato dall’uscita del brano Sogno, composto da Mattone.

Nel 1989 raggiunge una tappa importante della sua carriera vincendo la categoria “Nuovi” al Festival di Sanremo.

L’anno successivo, insieme ad Amedeo Minghi, partecipa al Festival di Sanremo, dove ottiene il terzo posto con la canzone Vattene Amore, diventata un classico della musica italiana.

Inizia così un percorso professionale che promette un bagaglio di esperienze gratificanti che non possono essere adeguatamente riassunte in poche frasi.

Nel corso della sua carriera, ha ottenuto successi non solo nella musica, ma anche nel cinema e nella letteratura.

Nel 2013 Mietta ha messo al mondo il figlio Francesco Ian, avuto dal compagno, il chitarrista Davide Tagliapietra.