Chi è Mietta? Età, vero nome, compagno, figli, vita privata,

Daniela Miglietta, conosciuta con lo pseudonimo di Mietta, è nata a Taranto il 12 novembre 1969. Attualmente ha 52 anni. Durante l’adolescenza ha frequentato una scuola di canto e recitazione e ha formato una cover band, le Ciak, con altre due ragazze. Nel 1987 partecipa e vince un concorso indetto dal Radiocorriere TV e dalla Fonit Cetra, con il nome di Mietta, che cercava un nuovo volto per il canto e la recitazione. Il suo debutto come attrice avviene nel radiodramma Nascita di una stella.

Negli anni ’90 la cantante ha avuto una lunga relazione con l’attore e modello Brando Giorgi. Nel 2010 è diventata madre di Francesco Ian, avuto dal chitarrista Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra, ex del gruppo Le Orme. La cantante risiede attualmente a Milano e può essere trovata su Instagram all’indirizzo mietta_official.

Mietta, il nome d’arte della cantante, è stato suggerito dal compositore Claudio Mattone. Ha prestato la voce al personaggio di Esmeralda nel film d’animazione Il gobbo di Notre Dame.

Mentre partecipava a Ballando con le stelle nel 2021, la cantante ha contratto il Covid, che l’ha costretta a ritirarsi dall’esibizione. Durante una videochat con Selvaggia Lucarelli, la cantante ha evitato di rispondere a una domanda sul suo stato di vaccinazione. Il giorno seguente, la cantante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, affermando di non essere contraria al vaccino, ma di non averlo ancora ricevuto per motivi di salute. Ha aggiunto che non avrebbe problemi a vaccinarsi quando le circostanze lo consentiranno.

La carriera di Mietta

Nel 1989, la cantante ha ottenuto il successo al Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con la canzone Canzoni. L’anno successivo torna all’Ariston in collaborazione con Amedeo Minghi con il brano Vattene amore, per il quale si aggiudica un Telegatti “speciale”, oltre al Telegatti per la “Miglior cantante donna” dell’anno. Nel 1991 torna all’Ariston con Dubbi no, che le vale un disco d’oro. Ad oggi, la cantante ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo.

Ha esordito come attrice drammatica nel 1997 con La piovra 8 – Lo scandalo, con Luca Zingaretti e Raoul Bova nei ruoli principali. Ha esordito come scrittrice nel 2011 con il romanzo L’albero delle giuggiole.