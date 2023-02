Chi è Milena Cantù e x moglie di Fausto Leali ed ex fidanzata di Adriano Celentano

Fausto Leali e l’amata ex moglie Milena Cantù sono stati felicemente sposati dal 1969 al 1983 e da questa unione sono nate due bellissime figlie, Deborah e Samantha.

Fausto Leali è stato un uomo dai molti matrimoni, ma il primo è stato quello con l’iconica Milena Cantù, l’indimenticabile “ragazza del Clan” e prima fidanzata storica di Adriano Celentano. I due sono stati insieme dal 1958 al 1964 e in questo periodo Milena ha esordito con il Clan Celentano con la canzone “Eh!, già (fammi entrare)”. Dopo che la sua identità fu rivelata, Milena lasciò il Clan, mentre Celentano sposò Claudia Mori. Nel 1968, Fausto e Milena si sposarono e nacquero due figlie, Deborah e Samantha. L’interpretazione appassionata di “Mi manchi” sarà per sempre legata al primo matrimonio di Mirella Gervasio e Fausto Leali.

Nel viaggio romantico dell’illustre A Chi, tre persone speciali hanno avuto un impatto significativo: Germana Schena (l’amatissima moglie di oggi), Claudia Cocomello (la seconda moglie) e Milena Cantù, con cui è stato sposato nel 1969. Nata nel 1943, questa donna straordinaria è conosciuta come la “ragazza del clan” di Adriano Celentano, che incontrò per caso mentre lavorava come commessa in un negozio. Il Molleggiato le propose allora di collaborare, da cui nacque nel 1964 la canzone Eh! Già (Fammi entrare) del 1964: per lanciare la nuova artista fu creata una campagna promozionale avvolta da un alone di mistero, poiché l’identità di Cantù non era stata rivelata.

Fausto Leali e Milena Cantù divorziarono purtroppo nel 1983. Quando si sposarono, Milena scrisse per Fausto canzoni bellissime come “L’uomo e il cane”, “Amore dolce, amore amaro” e “Leapoli”. Fausto ha poi sposato Claudia Cocomello, con la quale ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino. Nel 2014 ha sposato Germana Scena, sua ex vocalist. In occasione del suo 70° compleanno, il cantante ha rilasciato una sentita intervista al Giornale di Brescia in cui ha parlato del rapporto con i suoi quattro figli. Ha dichiarato: “Ho un legame molto speciale con i figli della mia prima e della mia seconda moglie. È naturale avere questo legame con loro, sono le loro madri. I figli sono il dono più prezioso che un uomo possa avere”.

Milena Cantù e Adriano Celentano sono stati profondamente innamorati per sei anni, a partire dal loro primo incontro nel 1958. Purtroppo Milena si innamorò di Fausto Leali, mentre Adriano trovò Claudia Mori, che poi divenne sua moglie. Questo fece sì che la “Ragazza del Clan” interrompesse la sua collaborazione con il cantautore Azzurro e lasciasse l’industria musicale. Nel 1969 Adriano e Claudia si sposarono ed ebbero due figlie, Samantha e Debora.