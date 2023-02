Chi è Milena Vukotic? Biografia, Età, figli, Marito Alfredo Baldi e Carriera

Ho lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, tra cui Mario Monicelli, Federico Fellini, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek. Nel 2019 sono stata una concorrente di Ballando con le stelle.

Chi è Milena Vukotic?

Nome: Milena Vukotic

Sono nata il 23 aprile 1935.

Età: 86 anni

Altezza: 1,62 m

Peso: 55 kg

Luogo di nascita: Roma

Professione: attrice

Segno zodiacale: Toro

Tatuaggi: nessuno

Instagram ufficiale: @vukotic_official

Biografia

Milena Vukotic è nata a Roma il 23 aprile 1935 da madre italiana e padre montenegrino. Fin da piccola è stata circondata dall’arte. Infatti, sua madre era una panista e suo padre un drammaturgo. Milena ha raccontato che suo padre aveva anche il permesso di tradurre Pirandello.

Si è avvicinata presto anche al mondo dell’arte, soprattutto alla danza e alla recitazione. Entra a far parte di un corpo di ballo francese, il Grand Ballet Du Marquis de Cuevas, ma dopo questa esperienza decide di dedicarsi totalmente al teatro e alla recitazione.

Milena Vukotic è ancora fisicamente in forma e ha grandi capacità coreografiche, grazie alle quali ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2019. Non ha figli e ha sposato il critico cinematografico e scrittore Alfredo Baldi nel 2003.

Lavoro e carriera

Milena Vukotic debutta ufficialmente nel 1960 in un film di Damiano Milani, Il sicario.

Seguono numerosi film, alcuni diretti dai più grandi registi del cinema italiano. Questi film sono considerati tra i migliori del cinema italiano.

Ha partecipato a Tre passi nel delirio di Federico Fellini, ai primi due capitoli della trilogia Amici Miei di Mario Monicelli e a La bisbetica domata di Franco Zeffirelli. Sarà inoltre diretta dalla Wertmuller per Gianburrasca al fianco di Rita Pavone.

In quegli anni ha posato per Playboy e in seguito ha interpretato il ruolo di una prostituta nel film Bianco, rosso e Verdone di Carlo Verdone.

La Vukotic è ricordata soprattutto per il ruolo di Pina Fantozzi, la rassegnata e brutta moglie del ragioniere Fantozzi, lo storico personaggio interpretato da Paolo Villaggio.

Sarà invece sul piccolo schermo nel ruolo di Nonna Enrica nella serie di successo Un medico in famiglia, che vede tra gli altri la partecipazione di Alessandra Mastronardi.

Premi e curiosità

La carriera di Milena Vukotic è sicuramente quella di una grande attrice di lunga esperienza. Nel 1983, 1991 e 2014 ha ottenuto tre nomination ai David di Donatello (prestigioso premio cinematografico italiano).

Milena Vukotic ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Pina Fantozzi nel film Fantozzi in Paradiso. Sebbene sia un’attrice nota per i suoi ruoli cinematografici, Milena Vukotic ha iniziato come attrice teatrale e considera il teatro la sua vera casa.

Ha interpretato numerosi ruoli in altrettante opere teatrali, tra cui in Così è, se vi pare di Luigi Pirandello e in C come Chanel di Roberto Piana. Nel 2019 è stata concorrente del programma Rai condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Il marito

Milena Vukotic è legata sentimentalmente ad Alfredo Baldi, critico cinematografico e professore presso La Sapienza e il Centro Sperimentale di Cinematografia. La coppia si è conosciuta quando Milena aveva 60 anni; Alfredo, nonostante fosse più giovane di 8 anni, è riuscito a fare breccia nel suo cuore.

La coppia si sposò subito e continuò a vivere nei due appartamenti, divisi ma con un balcone comunicante. Come ha dichiarato Milena:

È perfettamente normale che ognuno abbia le proprie abitudini, i propri orari e i propri tempi.