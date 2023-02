Oroscopo Paolo Fox domani 20 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Sagittario

Pulisci la tua vita, libera il fardello. Ultimamente sei stato coinvolto in situazioni un po’ tese e anche la striscia non finisce. Ci sono alcuni problemi da risolvere che ti tengono sveglio la notte. Le stelle ti consigliano di accettare l’aiuto di chi può aiutarti, che si tratti di un amico fidato o di un professionista. Numeri fortunati: 26, 9, 15.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Capricorno

I pianeti riversano fascino nel tuo mondo sentimentale. Stai certo che la persona a cui pensi così tanto sta pensando a te. Abbiate il coraggio di fare il primo passo, superare quella timidezza che vi paralizza. Non perdere l’occasione, poiché la padella è calda. Manifesta “quello” che ti rende così speciale. Numeri fortunati: 4, 13, 27.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Acquario

I pianeti oggi vi consigliano di fare ciò che la vostra coscienza impone. Non mantenere segreti che potrebbero influenzare la vita di altre persone. Ciò su cui taci finirà per influenzare anche te. Adempie la legge di Dio e quella degli uomini. Sii franco, trasparente e diretto in tutto ciò che comunichi. Numeri fortunati: 32, 14, 1.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Pesci

Sei in prima linea, in alti e bassi, ma dai il fronte a qualsiasi cosa venga presentata. La vostra energia sarà ammirata e invidiata da molti, ma non esagerate, specialmente durante il giorno di oggi, poiché l’energia planetaria vi spinge a prendervi il vostro tempo e a dedicare qualche ora al relax. Numeri fortunati: 15, 3, 39.