Chi è Milva? Causa morte, carriera, marito, figli, Pantera di Goro

Milva era una rossa che prima ha fatto cantare l’Italia e poi ha conquistato il teatro tedesco.

Milva è nata il 17 luglio 1939 sotto il segno del Cancro. È stata una delle cantanti più amate e allo stesso tempo controverse dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Nasce musicalmente come rivale di Mina, quasi come contraltare. Più impulsiva e genuina, meno costruita o comunque meno abituata ai riflettori. La svolta avviene quando la cantante inizia a esplorare il mondo del teatro e della musica pop, diventando di fatto una leggenda.

Chi era Milva: carriera

Milva era una ragazza particolarmente intraprendente che decise di studiare canto a Bologna. Si esibisce nei locali notturni con il nome d’arte di Sabrina. Alla fine degli anni Cinquanta vinse un concorso canoro dedicato agli artisti emergenti e si guadagnò un pass per il Festival di Sanremo del 1961.

Milva era una rossa bella e ribelle che cercava una sua dimensione in un mondo che non sentiva suo. Cercò di conquistare questo mondo con reggiseni imbottiti e tre collant! Tutto per nascondere la sua magrezza, che negli anni sarebbe diventata un aspetto sensuale per molti. Il rapporto tra Milva e Sanremo è sempre stato piuttosto complicato. Tornata sul palco dell’Ariston nel 1962, fu clamorosamente esclusa dai primi tre classificati. La cantante confermò il suo carattere, non mandando un messaggio alla giuria.

Giurò che non sarebbe più tornata al festival della canzone italiana, scuotendo il mondo della musica. Alla fine la promessa non sarebbe stata mantenuta. Basti pensare che nel corso della sua carriera la cantante è salita sul palco dell’Ariston 15 volte, più altre due come ospite! Vera e propria mina vagante della musica italiana, è la protagonista indiscussa della grande rivalità che ha infiammato l’Italia musicale, ovvero quella con Mina; anche per questo, secondo alcuni, Milva si sarebbe diretta verso il mondo del teatro, meno spettacolare di quello della televisione.

Debutta nel 1965 e diventa una vera e propria icona della musica pop tedesca e francese. Anche se per contratto era obbligata a partecipare al Festival di Sanremo e a pubblicare canzoni più facilmente commerciabili, la Milva che tutti ricordano è quella che è emersa come una personalità a tutto tondo nella musica pop.

Milva: malattia, pensionamento e morte

La cantante ha lasciato la scena pubblica a causa di una malattia. Milva ha dovuto affrontare due gravi malattie, una alle gambe e l’altra alla testa, che le hanno provocato gravi vuoti di memoria. “Stavo lavorando all’album quando mi sono sentita malissimo, per poi scoprire che a causa di diverse malattie sono stata ricoverata in ospedale – ha scritto Milva su Facebook nel 2010. Ho perso l’uso delle gambe e la memoria. Sono uscita dalla clinica avendo recuperato tutto, ma ho messo a dura prova la mia salute anche a causa della mia carriera. Per anni non ho avuto giorni di riposo, mai. E il mio corpo mi ha presentato il conto, all’età di 71 anni”.

È morto improvvisamente il 24 aprile 2021, all’età di 81 anni, circa un mese dopo la vaccinazione Covid. La sua scomparsa ha scosso il mondo della musica, lasciando un vuoto enorme in tutti i fan che lo hanno seguito con amore per tanti decenni.

Vita privata di Milva: marito e figli

Milva è sposata e ha figli.

Il primo grande amore di Milva la Rossa è stato quello con il regista Maurizio Corgnati, morto per una grave malattia. Lo stesso Maurizio è il padre di Martina, figlia di Milva. Il secondo compagno della cantante, Mario Piave (al secolo Domenico Serughetti), invece, fu assassinato mentre viaggiava nella sua auto. Al momento dell’omicidio i due non stavano più insieme, ma l’evento scosse profondamente Milva. Anche le sue relazioni con Massimo Gallerani e Luigi Pistilli non passarono inosservate agli occhi del gossip.