Chi è Mister Pella Pazzo di TikTok? Causa morte, moglie e figli

Il popolare tiktoker “Mister Pella Pazzo” è morto per un infarto all’età di 40 anni, lasciando moglie e tre figli piccoli. Il suo profilo TikTok, seguito da 1,7 milioni di utenti, documentava le avventure della sua famiglia. La notizia della sua morte è stata riportata da vari media locali.

L’Universo di TikTok

I social network sono come mondi paralleli, ognuno con la sua identità e i suoi protagonisti. TikTok, in particolare, è un vero universo a sé stante. Un luogo dove si possono scoprire una vasta gamma di contenuti, dai video che strappano un sorriso, a quelli che fanno riflettere o che ci mostrano realtà completamente diverse dalla nostra. In questo vasto panorama, spunta un influencer napoletano che ha catturato l’attenzione di centinaia di migliaia di utenti: Mister Pella Pazzo, il cui vero nome è Lorenzo della Femine.

La Vita Quotidiana di un TikToker

Mister Pella Pazzo ha invitato gli oltre 1 milione followers a entrare nella sua vita e nella sua casa, dove vive con sua moglie e i loro tre figli. Attraverso i video che condivide su TikTok, ci mostra il suo quotidiano, che comprende momenti familiari, ma anche lusso, soldi, auto e moto di lusso, e costosi acquisti. Questi contenuti, tuttavia, hanno generato controversie e critiche, come nel caso di un completo che avrebbe speso 700 euro e che non è stato accolto con entusiasmo.

Nessuna Attività Illecita

È importante sottolineare che Lorenzo della Femine non condivide contenuti illegali attraverso il suo profilo o quello di sua moglie (conosciuta come ‘susymattyfrancymanu’). Tuttavia, è stato oggetto di segnalazioni e sospensioni temporanee dovute a presunte violazioni delle regole di TikTok. Inoltre, sono stati documentati episodi in cui è stato associato a personaggi con un passato controverso, come Sabino Edificante, noto come ‘o malese. Quest’ultimo era diventato famoso, tra le altre cose, per aver mostrato con orgoglio un tavolo coperto di banconote da 50 euro.

TikTok e le Controversie

TikTok è finito spesso al centro delle polemiche per l’uso che alcune persone ne fanno, compresi simpatizzanti della camorra e persino baby boss che veicolano messaggi e inneggiano a uno stile di vita criminale. Ci sono anche video che mettono in mostra banconote e oggetti di lusso, utilizzati come simboli di potere.

Un altro aspetto che attira sempre più giovani sono i “remake” artigianali di scene tratte da film come “Il camorrista” o la serie “Gomorra”. Anche la realtà viene sfruttata come fonte di ispirazione, come nel caso di alcune ragazze che imitano la vedova del baby boss Emanuele Sibillo attraverso audio estratti dal docufilm “ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”.

TikTok continua a suscitare dibattiti e controversie mentre si evolve come piattaforma di condivisione di contenuti.