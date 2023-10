Terremoto a Napoli: allerta massima tra i cittadini

Uno Spaventoso Terremoto colpisce Napoli

La notte del 3 ottobre 2023 è stata segnata da una scossa tellurica di magnitudo 4.0 con epicentro a Pozzuoli, situato a soli 2,6 chilometri di profondità. Questa violenta scossa ha scatenato il panico tra i cittadini di Napoli e delle zone circostanti, mettendo a dura prova la loro resilienza.

La Paura si Diffonde

Le prime immagini dopo la scossa sono state scioccanti: le auto sono state sepolte sotto il crollo di detriti e calcinacci. Fortunatamente, non ci sono stati danni gravi alle persone e alle cose, come confermato dalla Protezione Civile con un comunicato diffuso alle 22:50. Tuttavia, l’intensità del terremoto è stata notevole, come testimoniano le numerose segnalazioni sui social media.

Effetti Devastanti

Il video qui a lato, registrato nella zona di Agnano Pisciarelli, mostra chiaramente gli effetti della scossa di magnitudo 4.0. Calcagnacci sono crollati dagli edifici, finendo sulle strade e, purtroppo, molte auto sono state danneggiate o distrutte. Mentre la Protezione Civile assicura che non ci sono stati danni gravi a persone o cose, le immagini mostrano chiaramente l’impatto devastante del terremoto.

La Reazione del Sindaco di Bagnoli

Il sindaco di Bagnoli, Josi Della Ragione, ha fornito informazioni rassicuranti e ha dichiarato: “Siamo in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile Regionale e la Prefettura di Napoli. È iniziato un nuovo sciame sismico, ma la buona notizia è che non registriamo danni significativi. Non c’è gente per le strade”.

Ha anche sottolineato la sicurezza delle scuole locali, che sono state oggetto di importanti lavori di messa in sicurezza. Il sindaco ha compreso le paure della comunità e ha invitato i cittadini a contattarlo personalmente per qualsiasi necessità. Ha anche sottolineato la necessità di rimanere calmi e collaborare per affrontare questa fase di bradisismo.

Comunità Solidali

Il messaggio del sindaco riflette la solidarietà e la determinazione della comunità napoletana di fronte a questa difficile situazione. Gli sforzi congiunti delle istituzioni e dei cittadini dimostrano la resilienza di Napoli e la volontà di affrontare le sfide insieme. Restiamo uniti e vigili mentre affrontiamo questa fase di incertezza. Siamo Napoli. Siamo i Campi Flegrei.