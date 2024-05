Amici 23: chi è la vincitrice è Sarah Toscano, età, carriera, fidanzato, vita privata

Sarah Toscano trionfa ad Amici 23: Un viaggio incredibile dalla giovane promessa alla vittoria del talent show di Maria De Filippi





Sarah Toscano ha conquistato il titolo di vincitrice di Amici 23, dimostrando il suo talento e determinazione. La cantante, che faceva parte della squadra di Lorella Cuccarini, è una delle concorrenti più giovani del talent show. Sabato 18 maggio, Sarah ha alzato il trofeo, coronando il suo percorso con quattro inediti già pubblicati: “Touchè”, “Viole e Violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”.

Sarah Toscano, chi è

Nata a Vigevano (Pavia) nel 2006, Sarah Toscano è figlia di Marco e Petra. A soli 18 anni, ha già fatto parlare di sé per la sua voce e la sua personalità. Descritta da Maria De Filippi come una ragazza “testarda, disordinata, indipendente e competitiva”, Sarah canta da quando era bambina, trovando nella musica una forma di liberazione. Oltre al canto, Sarah è anche un’appassionata di sport e ha vinto il campionato provinciale di Tennis nel 2020, gareggiando per lo Sporting Club Selva Alta.

Secondo il padre Marco, Sarah ha iniziato a studiare pianoforte a cinque anni e ha presto vinto concorsi internazionali. La sua determinazione l’ha portata ad eccellere in tutto ciò a cui si dedica, anche se il suo percorso nel tennis si è interrotto quando ha capito di non poter giocare a livello professionale. Un’altra passione di Sarah è il karaoke, dove è stata notata per il suo talento. Il manager musicale Andrea Dulio, impressionato dalle sue capacità, l’ha portata in studio di registrazione dove Sarah ha inciso i suoi primi brani.

Nel 2022, Sarah è stata tra i venti finalisti di Area Sanremo, dove ha vinto la targa dedicata a Vittorio De Scalzi, nonostante non sia stata scelta per Sanremo Giovani.

L’esperienza ad Amici

Inizialmente in difficoltà, Sarah è diventata una delle concorrenti più amate e apprezzate del pubblico di Amici. Dopo una sfida iniziale con Alice per ottenere un banco nel programma, Sarah ha dovuto lottare per mantenere la sua posizione, ricevendo per ultima la maglia dorata per il Serale da Lorella Cuccarini. Il suo percorso è stato tra i più entusiasmanti, con una trasformazione che ha colpito sia il pubblico in studio che quello a casa.

Tra le sue esibizioni più memorabili, spicca quella di “Mappamondo”, con cui ha vinto la gara inediti di canto, giudicata da Ermal Meta, e quella di “Sexy Magica”, il suo ultimo inedito.

La vita privata

Non si sa molto della vita privata di Sarah. Durante la sua permanenza ad Amici, si è avvicinata al concorrente Holy Francisco, con cui ha avuto un breve flirt. Successivamente, si è ipotizzato un coinvolgimento con un altro cantante, Holden, ma entrambi hanno smentito.

Sarah Toscano ha dimostrato che con talento, passione e determinazione si possono raggiungere grandi traguardi, e la sua vittoria ad Amici 23 è solo l’inizio di una carriera promettente nel mondo della musica.