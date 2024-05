Quanto vince il vincitore di Amici 2024? montepremi, premi e quanto ha guadagnato

Finale di Amici 2024: Sei talenti in gara per il montepremi e opportunità straordinarie





Ieri sera la tanto attesa finale di Amici 2024, in cui sei talentuosi finalisti si contenderanno il prestigioso montepremi: i cantanti Petit, Holden, Sarah e Mida e i ballerini Marisol e Dustin. La ventitreesima edizione del celebre talent show di Maria De Filippi sta per concludersi, promettendo sogni e premi straordinari per i giovani artisti in gara.

Oltre al montepremi per il vincitore di Amici 23, ci sono altre opportunità durante la serata, come il premio di categoria e quello della critica. Le possibilità di guadagno per i partecipanti sono numerose, specialmente per chi saprà sfruttare questo trampolino di lancio per la propria carriera futura. Ma nel concreto, quanto si porteranno a casa i finalisti questa sera? Ecco tutti i dettagli.

Quanto si vince ad Amici 2024

Per l’edizione 2024 di Amici, il montepremi per il vincitore ammonta a 150.000 euro in gettoni d’oro. Da questa somma, bisogna sottrarre il 22% di IVA trattenuto immediatamente da Mediaset e qualche migliaio di euro per il cambio in euro. Anche con queste detrazioni, il vincitore porta a casa un bel gruzzolo, soprattutto se sommato al premio di categoria: 50.000 euro per il miglior ballerino o 50.000 euro per il miglior cantante, anche in questo caso in gettoni d’oro.

Questo significa che il vincitore assoluto guadagna 150.000 euro, mentre l’artista dell’altra categoria eliminato per ultimo si aggiudica 50.000 euro. Ci sono poi alcuni premi speciali, che possono aumentare il bottino del vincitore o, più spesso, premiare con incentivi anche gli altri finalisti. La finale di Amici viene trasmessa in diretta, con il vincitore scelto direttamente dal pubblico tramite televoto. Gli altri premi, invece, dipendono dalle votazioni di altre giurie.

In particolare, c’è il premio della Critica offerto da Tim, assegnato da una giuria di giornalisti provenienti da diverse testate quotidiane e web, pari a ulteriori 50.000 euro in gettoni d’oro. La giuria comprende giornalisti di Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, QN, Libero, Il Mattino, Il Tempo, Il Secolo XIX, ANSA, Adnkronos, LaPresse, Askanews, Fanpage.it, TgCom24.it, Open.online, Billboard.it, Tvblog.it, Ilfattoquotidiano.it, DavideMaggio.it, Tiscali.it, Rockol.it, VanityFair.it, AllMusicItalia.it e SuperGuidaTV.it.

Segue poi il premio Radio, che consiste in una targa al brano considerato più radiofonico, un riconoscimento decretato dai seguenti network radiofonici: RTL 102.5 e Radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, RDS, Radio Norba e Radio Kiss Kiss. Ci sono anche premi speciali per questa edizione:

Premio speciale per la Comunicazione (offerto da Tim) dal valore di 40.000 euro;

Premio speciale Spirito Libero (offerto da Oreo) dal valore di 30.000 euro;

Premio Keep Dreaming (offerto da Marlù a ogni finalista) dal valore di 7.000 euro.

Anche questi premi sono erogati in gettoni d’oro. Per comprendere gli effettivi guadagni del vincitore e dei finalisti di Amici 2024, bisogna considerare anche gli introiti derivanti dalla vendita dei dischi, la pubblicità, e le opportunità professionali e di studio che derivano dalla partecipazione al programma televisivo. Angelina Mango, che parteciperà alla finale di Amici 23 come super ospite insieme al vincitore della scorsa edizione, il ballerino Mattia, ha proseguito la sua carriera a Sanremo e ha partecipato all’Eurovision, nonostante fosse arrivata seconda ad Amici 22.

Infine, è importante ricordare che grazie al loro talento, gli allievi di Amici riescono a vincere borse di studio prestigiose che li aiutano a proseguire al meglio la loro carriera. La finale di Amici 2024 si preannuncia emozionante e ricca di sorprese, con premi e riconoscimenti che possono segnare un punto di svolta nella vita professionale dei partecipanti.