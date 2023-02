Chi è Morena Zapparoli: Età, compagno, figli e biografia dell’ex moglie di Gianfranco Funari

Morena Zapparoli, nata il 20 maggio 1967 a Milano, è conduttrice televisiva, autrice televisiva e blogger. A 55 anni è ancora in piena attività e non mostra segni di rallentamento.

È stata la moglie di Gianfranco Funari dal 2004 fino alla sua morte nel 2008. I due si sono conosciuti negli studi di Antenna 3 Lombardia. Gianfranco era un marito gentile e affettuoso e lei è rimasta sconvolta dalla sua scomparsa.

Dal 2011 è fidanzata con Antonio Presta e sono molto felici insieme.

Morena non ha avuto figli, ma è stata un’ottima figura materna per i suoi nipoti.

Biografia

Nel 2000 debutta in televisione accanto al marito Gianfranco Funari, su Canale 5. Da lì, i due hanno continuato a condurre insieme molti programmi televisivi, tra cui Stasera c’è Funari (Odeon TV, 2001), Funari forever (Odeon TV 2002-2003) ed Extra Omnes (Odeon TV 2005). Nel 2006 ha intervistato Piergiorgio Welby sulla possibilità dell’eutanasia, intervista ripresa da tutti i principali quotidiani nazionali. Dopo le ospitate in altri programmi televisivi e la morte del marito nel 2008, l’anno successivo ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del reality show La fattoria condotto da Paola Perego, su Canale 5, classificandosi seconda. Dal febbraio 2014 è diventata blogger sul sito de Il Fatto Quotidiano. Partecipa frequentemente come opinionista a diversi programmi televisivi e, dall’autunno 2018 al giugno 2019, ha curato la rubrica “Oggi in casa fai da te” sul settimanale “Pomeriggio 5”.