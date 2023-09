Chi è Myrta Merlino? Marito, figli, dove vive e biografia

Myrta Merlino è una rinomata giornalista, conduttrice televisiva e autrice italiana, nata il 3 maggio 1969 a Napoli. Ha iniziato il suo percorso nel mondo del giornalismo dopo aver conseguito la laurea con lode in Scienze Politiche, con una tesi in Diritto Internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Durante la sua carriera, Myrta ha lavorato per diverse emittenti televisive e radiofoniche, tra cui RAI, Mediaset e LA7. Ha iniziato a lavorare come giornalista nel 1992, collaborando con il quotidiano “Il Mattino” e successivamente con “Il Giornale” e “Il Messaggero”. Nel 1996, è approdata alla RAI dove ha lavorato come redattrice di “Unomattina” e “TG1 Economia”.

Nel 2001, Myrta Merlino è passata a Mediaset, dove ha condotto programmi come “Matrix” e “Italia sul Due”. Nel 2010, si è trasferita a LA7, dove ha iniziato a condurre il programma di approfondimento politico ed economico “L’Aria che Tira”. Il programma è diventato molto popolare grazie alla sua conduzione incisiva e alle interviste a politici e personaggi di spicco.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Myrta è stata sposata con l’imprenditore Stefano Arcuri, ma il matrimonio è terminato con un divorzio. Non si hanno informazioni specifiche sui figli. Al momento, non si dispone di informazioni dettagliate sul luogo in cui vive Myrta Merlino, ma è probabile che risieda in Italia, considerata la sua carriera lavorativa nel Paese.

Nel corso degli anni, Myrta Merlino ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro nel giornalismo, tra cui il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo nel 2012 e il Premio Guidarello nel 2014.

In sintesi, Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva di grande successo in Italia, con una carriera che abbraccia diverse emittenti e programmi di approfondimento politico ed economico. La sua vita privata è stata segnata dal matrimonio e successivo divorzio con Stefano Arcuri, mentre la sua residenza attuale non è nota con certezza.