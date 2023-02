Chi è Nathalie Caldonazzo storica compagna di Massimo Troisi? Età, lavoro e figli

Una delle showgirl più amate d’Italia è Nathalie Caldonazzo. Pochi sanno che è stata vittima di un incidente. Vediamo in che condizioni si trova attualmente.

Il debutto professionale di Nathalie Caldonazzo non avviene nel mondo dello spettacolo, ma come modella a Roma e Milano. Appare prima come ballerina in programmi di successo come “Fantastico 10” e “Stasera Lino”. Ottiene poi piccole parti in alcuni film molto apprezzati, tra cui “Fratelli d’Italia”, diretto da Neri Parenti (1989), “Abbronzatissimi”, di Bruno Gaburro (1991) e “Romanzo di un giovane povero”, diretto da Ettore Scola (1995). È però due anni dopo che raggiungerà l’apice della sua fama.

Nel 1997 entra a far parte del “Bagaglino”, diventando uno dei volti più noti della televisione italiana. Da non dimenticare, però, il suo passato di successo in teatro. Nel 2001, infatti, ha recitato ne “Il vantone” di Pier Paolo Pasolini e in una commedia tratta da “Dio” di Woody Allen, “Deus ex machina”. Tra le sue esperienze più recenti, invece, figurano “Kiss Me James”, di Robert Farquhar (2018-2019) “Parlami d’amore”, di Philippe Claudel (2019-2021) e “Step Two pas de deux (ovvero: l’amore ha cinque fasi, ma molte coppie si fermano alla terza)”, di David Conati (2020). Sul versante televisivo, invece, è nota la sua partecipazione come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio durante questo programma, inoltre, avrebbe più volte riferito ad Alfonso Signorini di portare ancora i segni del brutto incidente in cui è stato coinvolto nel 2018.

Nathalie Caldonazzo è stata coinvolta in un incidente stradale. Ora si sta riprendendo dalle ferite riportate.

Nathalie è stata intervistata da TV Sorrisi e Canzoni e ha parlato del suo incidente stradale del 2018. Nathalie era in sella al suo scooter quando un automobilista ha fatto un’inversione di marcia incauta, causandole lesioni che hanno richiesto diversi interventi al ginocchio. Purtroppo, Nathalie non è più in grado di camminare come prima e le è stata riconosciuta una grave invalidità. Ci auguriamo che possa riprendersi completamente e che la sua esperienza possa insegnare a qualcuno a guidare con più attenzione.