Chi è Nikita colpevole dello sfogo fuorionda dopo accuse della mamma di Luca Onestini

Dopo l’appassionato sfogo della mamma di Luca Onestini nella puntata di ieri sera del GF Vip, Nikita ha espresso con forza i suoi sentimenti.

La puntata di ieri sera 23 gennaio del GF Vip è stata completamente stravolta dall’arrivo di Carla, la madre di Luca Onestini. La donna è arrivata per proteggere e sostenere il figlio, ma anche per affrontare ferocemente Nikita e Antonino che per tutta la settimana hanno avuto un acceso diverbio con Luca. Questa inaspettata svolta ha lasciato Pelizon e Spinalbese sbigottiti. Nikita si è indignato con Antonella durante la pausa pubblicitaria, colto alla sprovvista dalle parole della madre di Onestini, secondo la quale lei dovrebbe essere sfruttata e poi scartata. Spinalbese non riusciva a capire come una donna e una madre potessero dire una cosa del genere.

Nikita era comprensibilmente ferita dopo l’incidente e si è subito confidata con Antonella. Pelizon ha parlato di George e ha ribadito alla madre che Ciupi era come un fratello per lei. Il commento della Tavassi sul fatto che la mossa di Nikita fosse strategica ha suscitato una reazione emotiva da parte di Nikita, che ha chiesto perché la Tavassi non glielo avesse detto in faccia e quali problemi avesse Edoardo con lei. Nikita era visibilmente scossa e probabilmente esprimerà nuovamente i suoi sentimenti riguardo alle parole della mamma di Onestini nel corso della settimana.

La madre del Gf Vip Onestini non è favorevole a Nikita e Antonino.

L’ingresso di Carla nella casa è stato come una tempesta: prima ha elogiato l’integrità e la condotta del figlio, poi lo ha ammonito severamente contro Nikita e Antonino. Riguardo alla bambina di tre anni, Carla ha dichiarato di percepire in lei molta falsità e che le sue azioni nei confronti di Onestini fanno parte di un piano più grande. La mamma di Luca ha affermato che Nikita ha dapprima tentato di allearsi con George, ma quando ha capito che non era fattibile, si è allontanata bruscamente per poi cercare di conquistare Luca. Quando Onestini l’ha rifiutata, Nikita si è vendicata cercando di infangarlo.

Le parole di Carla hanno spinto la mamma di Onestini ad ammonire duramente Nikita, dicendole che meritava di essere usata e gettata via da Antonino. Signorini ha dato ai gieffini la possibilità di rispondere, con Nikita che si è mostrata scioccata e Spinalbanese che non ha voluto rispondere affatto. George ha respinto la teoria di Carla, raccontando come i rapporti con Nikita non si siano interrotti. La mamma di Onestini è tornata a scagliarsi contro Nikita e Antonino e Sonia l’hanno ferocemente rimproverata per essere entrata in casa a lanciare insulti. È evidente che si trattava di un comportamento inaccettabile e che non doveva essere tollerato.