Chi è Noemi Garofalo ex compagna di Claudio Villa e madre di Manuela Villa

Noemi Garofalo è stata un’incredibile soubrette e ballerina siciliana, amata compagna di Claudio Villa e madre orgogliosa di Manuela e Claudio Jr. La sua eredità vivrà per sempre!

Noemi Garofalo, l’amata soubrette e ballerina italiana, è tragicamente scomparsa nel 2013. Il suo nome si intreccia per sempre con la complessa storia d’amore con Claudio Villa, da cui sono nati due figli: Claudio Jr. e Manuela Villa nel 1960. Purtroppo la relazione tra Noemi e Claudio fu controversa, in quanto il cantante si rifiutò di riconoscere legalmente la figlia anche dopo essersi sposato e aver avuto altri figli.

Chi era l’incredibile Noemi Garofalo? Abbiamo tanta ammirazione per lei e per i suoi figli: le loro storie sono davvero stimolanti!

Manuela Villa ha combattuto un’appassionata battaglia legale per tutti gli anni ’80 e ’90 per far riconoscere il cognome del padre, Pica, all’anagrafe. Solo nel 2004, quando la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza, la cantante ha visto finalmente realizzato il suo desiderio. Ora il suo nome completo è Manuela Maria Garofalo Pica, a dimostrazione che non ha dimenticato il cognome della madre Noemi.

Noemi Garofalo, di origini siciliane e naturalmente timida, era la donna che precedeva la prima moglie di Claudio Villa, Miranda Bonansea, che aveva sposato nel 1952 e da cui aveva avuto un figlio, Mauro. Quando nacque Claudio Jr. la relazione con Noemi era ancora segreta, anche se si è rivelata nel tempo, con Noemi che è rimasta discreta e non sono emerse foto pubbliche di lei. Dopo la nascita di Manuela Villa, Claudio e Noemi si separano e Claudio si innamora di Patrizia Baldi, che sposa nel 1975. Da quel momento in poi, la storia di Noemi è stata tenuta lontana dagli occhi del pubblico fino a quando Manuela non l’ha portata alla luce.