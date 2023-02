Chi è Oriana Marzoli? Età, carriera, vita privata e chirurgia e GF Vip

Oriana Marzoli, una personalità molto nota all’estero, è stata scelta da Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip, diventando subito uno dei personaggi più discussi e controversi della casa.

Sebbene sia molto conosciuta all’estero, in Italia ci sono molte persone che non hanno ancora avuto la possibilità di conoscerla. Pertanto, abbiamo deciso di fornirvi qualche informazione sulla sua carriera, la sua età e la sua vita privata.

Dunque, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla vita di Oriana Marzoli, dalla sua carriera alle curiosità sulla sua vita privata.

Oriana Marzoli, nata in Venezuela nel 1992, è una nota professionista dei reality con una carriera che abbraccia diversi reality show. Ha esordito come concorrente nella versione spagnola della trasmissione “Uomini e Donne” ed è qui che ha conosciuto l’uomo con cui ha condiviso tanti anni e presenze nei reality.

La loro relazione è stata una delle più discusse dai media a causa dei continui alti e bassi. Oriana ha subito vari interventi di chirurgia estetica, tra cui filler per le labbra e Botox per le rughe, oltre a un aumento del seno, aumentando di tre volte le dimensioni della sua coppa. Tuttavia, ha fortemente negato di aver subito un intervento chirurgico al naso o ad altre parti del corpo.

All’età di 20 anni, Oriana ha partecipato a “Mujeres Y Hombres”, la versione spagnola di “Uomini e Donne”, dove ha guadagnato una notevole fama. Inizialmente, è apparsa come corteggiatrice di Cristian Perez ma non è stata selezionata. Poi è tornata come concorrente nello show e ha incontrato il concorrente italiano Tony Spina, con il quale ha infranto le regole del programma ed è stata di conseguenza espulsa. Successivamente, è stata data loro una seconda possibilità per tornare allo spettacolo, il che ha causato un grande conflitto con altri concorrenti che non erano d’accordo con la decisione.

Oriana ha anche frequentato Ivan Gonzalez, con il quale è apparsa nel reality show “La Casa Fuerte”, prima che mettessero fine alla loro relazione. Ha avuto anche due fidanzati italiani. Sebbene Oriana sia ampiamente riconosciuta a livello internazionale, molte persone in Italia ancora non la conoscono, motivo per cui abbiamo condiviso alcune informazioni sulla sua carriera, età e vita personale.