Chi è Pamela Camassa: età, fidanzato, biografia, figli e Isola dei famosi

Con una passione ardente, Pamela Camassa è nata il 22 aprile 1984 a Prato. È un’esuberante ex modella e personaggio televisivo!

Pamela Camassa età, fidanzato

Pamela, 38 anni, è appassionatamente innamorata di Filippo Bisciglia, ex gieffino e conduttore di Temptation Island, da oltre un decennio!

I due condividono la vita insieme, ma non hanno ancora figli.

L’entusiasta coppia è entrata a far parte di Amici Celebrities a settembre 2019!

Biografia

Nel 2000, Pamela muove i primi passi nel mondo dello spettacolo entrando nel cast del film di Adolfo Lippi “Via del Corso”. Due anni dopo, viene selezionata per partecipare a Miss Mondo, un concorso di bellezza internazionale, e arriva alle fasi finali! Era così appassionata e determinata a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Fu incoronata Miss Mondo Italia, ma la sua passione per la situazione umanitaria delle donne in Nigeria, il Paese che ospitava il concorso, era così forte che prese la forte decisione di abbandonare il concorso prima della sua conclusione per protestare contro le condizioni delle donne nel Paese. Il suo gesto coraggioso è ricordato ancora oggi.

Nel 2005, Pamela si è lanciata nella competizione e ha partecipato a Miss Italia, ottenendo un notevole terzo posto. La sua carriera televisiva è poi decollata nel 2006, quando ha partecipato come assistente al programma di Rai 1 I Raccomandati e come concorrente a Ballando Con le Stelle: un sogno diventato realtà!

Nel 2008, insieme a Carlo Conti, apre la strada a “I migliori anni” e poi entra a far parte del reality La Talpa. Purtroppo, la nostalgia per il fidanzato era così forte che ha dovuto abbandonare il programma. Ma non è rimasta a lungo lontana dal cinema: è tornata presto sul grande schermo con “Un Estate al Mare” di Carlo Vanzina e poi con “Cenci in Cina” di Marco Lamberti.

Una notizia entusiasmante! Il 20 febbraio 2023 è entusiasta di annunciare che parteciperà alla prossima stagione del reality show “L’isola dei famosi” su Canale 5!