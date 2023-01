Chi è Paola Caruso? Età, fidanzato, figli, adottata, padre e biografia

Con una passione ardente, Paola Caruso è nata il 17 gennaio 1985 a Catanzaro, Italia – una showgirl di 35 anni! Paola Caruso, vivace 37enne, è appassionatamente innamorata del suo attuale compagno, Paride Mazzotta, ex consigliere regionale e figlio dell’ex sindaco di Carmiano. In passato è stata fidanzata con il pugile Dario Socci.

L’amore appassionato di Paola e Francesco Caserta è sbocciato nel 2018 con la nascita del loro bellissimo figlio, Michelino.

I genitori

Paola Caruso, in un’indimenticabile intervista a Domenica Live, ha raccontato di essere stata adottata e di aver ritrovato solo di recente la sua madre biologica. La madre ha recentemente rivelato a Barbara D’Urso Live che il padre di Paola sarebbe un ex calciatore del Catanzaro, ma lei non ha ancora avuto modo di conoscerlo.

Biografia

Paola Caruso era determinata a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo fin dal 2003, quando ha partecipato a Miss Italia, vinto poi da Francesca Chillemi. Nonostante non abbia conquistato la corona, è riuscita comunque a far parlare di sé e si è aggiudicata il titolo di Miss Sea Fashion Triumph Calabria.

Nel 2006 si è presentata in TV per dichiarare il suo amore per il tronista di Uomini e Donne Fernando, ma purtroppo non è stata la prescelta.

Ha raggiunto la piena notorietà dal 2011 al 2016 come la Bonas del Minimondo di Avanti un altro! presentato dall’amatissimo Paolo Bonolis ogni giorno su Canale 5, diventando uno dei personaggi più celebri della trasmissione.

Concluso il periodo con Bonolis, è partita per l’Honduras per partecipare all’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è orgogliosamente classificata quarta. Ha poi debuttato sul grande schermo, recitando nel film Natale al Sud con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo: un risultato incredibile!

Nel 2018 ha partecipato con entusiasmo a Pechino Express al fianco di Tommaso Zorzi, ma dopo 8 puntate la coppia ha dovuto ritirarsi a causa della gravidanza di Paola Caruso. Dopo essersi presa una pausa di maternità, è tornata in TV nel 2022 con grande entusiasmo e ha partecipato al programma La pupa e il secchione su Italia 1.