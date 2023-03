Chi è Paola Caruso? Età, fidanzato, figli, adottata, padre e biografia

Paola Caruso è una showgirl, nata il 17 gennaio 1985 a Catanzaro, con un’età di 35 anni.

Paola Caruso età, fidanzato, figli

A 37 anni, Paola Caruso è stata precedentemente fidanzata con il pugile Dario Socci. Attualmente ha una relazione con Paride Mazzotta, ex consigliere regionale e figlio dell’ex sindaco di Carmiano. Nel 2018, Paola ha avuto una relazione con Francesco Caserta, un italiano residente in Svizzera. Da questa relazione è nato il figlio Michelino.

I genitori

In una precedente intervista a Domenica Live, Paola Caruso ha rivelato di essere stata adottata e di aver legato solo di recente con la madre naturale. Recentemente la madre è intervenuta a Barbara D’Urso Live per dichiarare che il padre della ragazza sarebbe un ex calciatore del Catanzaro, ma Paola non ha ancora avuto modo di conoscerlo.

Biografia

Nel 2003, Paola Caruso ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di Miss Italia, vinto quell’anno da Francesca Chillemi. Nonostante la mancata vittoria, è riuscita comunque ad attirare l’attenzione e ad aggiudicarsi il titolo di Miss Sea Fashion Triumph Calabria.

Nel 2006 è apparsa in televisione come potenziale partner del tronista di Uomini e Donne Fernando, ma non è stata scelta.

Dal 2011 al 2016 ottiene la piena notorietà come Bonas del Minimondo di Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis quotidianamente su Canale 5: diventa uno dei personaggi più noti del programma.

Terminata l’esperienza con Bonolis, è partita per l’Honduras per partecipare all’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dove si è classificata al quarto posto. Ha anche debuttato in un lungometraggio, Natale al Sud, con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo.

Nel 2018 ha partecipato con Tommaso Zorzi a Pechino Express, ma dopo 8 puntate si è dovuta ritirare a causa della gravidanza di Paola Caruso. Dopo essersi presa una pausa per la maternità, è tornata in televisione nel 2022 e ha partecipato alla trasmissione La pupa e il secchione su Italia 1.