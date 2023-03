Giorgia come era? Prima e dopo – Foto

Riflettendo sull’evoluzione di Giorgia dopo l’esibizione di “Parole dette male” a Sanremo 2023, è evidente quanto sia cambiata nel corso degli anni. Vale la pena notare che il suo tentativo fallito all’Ariston con il brano “E poi” è parte integrante del suo percorso.

Lo stile di Giorgia si è evoluto in modo significativo dal suo debutto a Sanremo con E poi negli anni Novanta. Nonostante la sua innegabile eleganza sia rimasta costante, la cantante ha adattato il suo stile ai tempi che cambiano e alla sua crescita personale. Nel 1993, lo stile di Giorgia era caratterizzato da semplicità e classicità, quando per la prima volta conquistò l’Italia con la sua voce angelica all’Ariston.

Il suo talento era evidente senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Ha scelto di lasciar parlare il suo canto, optando per un abbigliamento semplice. Di conseguenza, Pippo Baudo l’ha presentata all’orchestra come se fosse pronta per uscire con gli amici.

La preparazione agli eventi di oggi è molto diversa rispetto al passato, anche per i givoani. Era famoso per il suo bob ondulato, che terminava al mento ed era acconciato in modo voluminoso e vaporoso. Nel 1995, anno in cui vinse Sanremo tra i Big, prese il look mullet americano e lo fece suo. Il mullet è caratterizzato da capelli più corti nella parte superiore della testa e più lunghi sulla nuca, con un effetto voluminoso creato dai riccioli.

In seguito, Giorgia è diventata più meticolosa nel curare il suo aspetto fisico, il che è indicativo della sua evoluzione personale. Ha sperimentato varie acconciature, dal bob al mullet, ai capelli corti e poi di nuovo ai capelli lunghi, questa volta lisci. È anche tornata sporadicamente ai suoi caratteristici riccioli, ma ha sperimentato altre opzioni di styling.

Giorgia, nata a Roma il 26 aprile 1971, si presenta da molti anni con look sia truccati che naturali. Recentemente è tornata a sfoggiare un taglio di capelli più corto e generalmente scalato per ottenere look naturali e morbidi. C’è molta attesa per le sue serate di Sanremo 2023.

Il debutto di Giorgia con And Then

Giorgia ha segnato profondamente la storia della musica italiana e il suo nome è talmente radicato nella nostra cultura che è difficile immaginare un tempo in cui era solo una giovane esordiente. Dobbiamo tornare indietro ai primi anni Novanta, precisamente al 1994, quando debuttò nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con una canzone che ancora oggi è molto popolare – sia in Italia che all’estero – dal titolo E poi.

C’era una certa attesa per lei, essendo stata la vincitrice di Sanremo Giovani l’anno precedente con il brano Nasceremo. Nonostante una performance notevole, la sua canzone non riscosse il successo immediato che si era guadagnata. Tuttavia, la situazione cambiò in seguito. Quell’anno si piazzò solo al settimo posto, ma non si arrese e continuò a mostrare il suo innegabile talento. Prima del suo ritorno a Sanremo, pubblicò un album e collaborò con artisti famosi come Pavarotti, Sting, Bocelli e Bryan Adams. Tutto questo la preparò al trionfale ritorno all’Ariston nel 1995, dove vinse con la hit Come saprei e si aggiudicò anche il Premio della Critica, diventando la prima nella storia della kermesse musicale a raggiungere un simile risultato.