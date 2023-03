Chi sono Deborah Ergas e Ciro e Azzurra De Lollis figli di Sandra Milo?

Sandra Milo ha avuto una storia sentimentale variegata ed è madre di tre figli, Deborah Ergas, nata dalla relazione con Moris Ergas. Il secondo figlio e la terza figlia, Ciro e Azzurra, sono nati dall’unione con Ottavio De Lollis. Ecco una panoramica su chi sono e cosa fanno attualmente.

Il primo matrimonio di Sandra Milo con il marchese Cesare Rodighiero durò appena 21 giorni, quando lei aveva solo 15 anni. Con Moris Ergas ha trovato maggiore stabilità e la loro relazione è durata 11 anni, con la nascita della sua prima figlia, Debora Ergas, nel 1963. A 28 anni inizia la sua carriera giornalistica, partendo da Milano e trasferendosi poi a Roma per lavorare in alcune emittenti locali negli anni Ottanta. Successivamente, ha iniziato a lavorare per Fininvest, oggi nota come Mediaset.

Dopo il passaggio dall’azienda di Berlusconi alla Rai, nella sua biografia scrive con orgoglio di essere una dipendente del servizio pubblico e di sentire la grande responsabilità di difendere a spada tratta l’azienda, che le dà forza. Dal 1993 è una delle inviate de La vita in diretta, il programma di Raiuno condotto da Alberto Matano.

Parlando dell’ex marito a Vieni da me, Sandra Milo ha espresso il rammarico per il fatto che i suoi figli, tra cui Ciro De Lollis, non abbiano potuto crescere con il padre. Ha riconosciuto che Ottavio non si è assunto la responsabilità della paternità, lasciandola a crescere da sola i loro tre figli, e che non sa nemmeno dove viva attualmente.

Ciro De Lollis, nato nel 1968, è sposato con Vanessa Ceccarini e i due sono genitori del figlio Flavio Milo De Lollis, un omaggio alla nonna. Intervenuto a Oggi è un altro giorno accanto alla madre, ha parlato del suo rapporto con Sandra. Ha espresso il suo entusiasmo di lunga data per i motori, sottolineando che la madre lo ha sostenuto fin da piccolo, comprandogli la sua prima moto quando aveva quattro anni. Riconosce a sua madre il merito di avergli infuso la pazienza, che ora applica a suo figlio.

Cyrus ha acquisito notorietà grazie allo scherzo televisivo fatto a Sandra Milo nel 1990. Una telefonata alla trasmissione dell’attrice la informò che suo figlio, Ciro, era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Azzurra De Lollis, terzogenita di Sandra Milo e seconda figlia del suo matrimonio con Ottavio De Lollis, è nata nel 1970 ed è stata subito in pericolo di vita. La madre ha riferito a Diva e Donna nel 2019 che Azzurra era nata prematuramente dopo 28 settimane di gestazione e non respirava, era cianotica e priva di attività cardiaca e muscolare. Nonostante ciò, Azzurra è miracolosamente sopravvissuta. La Chiesa considera questo evento un vero e proprio miracolo, attribuendolo a Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine monastico del Volto Santo. Di conseguenza, la suora è stata beatificata il 13 novembre 2005 da Papa Benedetto XVI.

Domenica In Sandra Milo ha accennato ai problemi di salute di Ciro e Azzurra. Ha espresso la sua angoscia, notando che i suoi ultimi figli erano affetti da una grave patologia per la quale non esisteva una cura e che aveva portato alcune persone a togliersi la vita. Fortunatamente, alla fine Ciro si è ripreso.