Chi è Paola Romano terza moglie di Massimo Ghini? Età, lavoro e figli

Dopo essere stato sposato per tre anni con la collega Nancy Brilli, Massimo Ghini ha finalmente trovato la tanto agognata stabilità sentimentale con una donna misteriosa. Ma chi è? Scopriamolo insieme!

Chi è la terza moglie di Massimo Ghini? Molte persone sono curiose di sapere chi sia la terza moglie di Massimo Ghini.

Dal 2002 Massimo Ghini è sposato con la costumista Paola Romano. La coppia ha due figli, entrambi nati prima del matrimonio: Leonardo, nato nel 1996, e Margherita, nata invece nel 1999. Durante un’intervista, Massimo Ghini ha confessato di aver conosciuto la moglie perché era l’ex fidanzata di un suo amico.

Paola Romano non è più una costumista perché ha deciso di fare due lavori più importanti: essere moglie e madre a tempo pieno. Dopo i due brevi matrimoni con Nancy Brilli e Federica Lorrai, Massimo Ghini ha trovato la donna della sua vita. Tenere insieme una famiglia allargata non è facile, ma l’attore sa come farlo.

Non sono solo un padre, sono il prodotto di una famiglia allargata. Quando ero bambino, non era sempre facile far parte di una famiglia numerosa, ma mi ha insegnato molto. Non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione simile, ma è successo e ne sono davvero felice. È un segno dei tempi.